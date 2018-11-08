Архиепископ Афинский Иероним вынужден был увещевать свою паству и собратьев-архиереев, которые раскритиковали его за договор с Ципрасом…

Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним вынужден был оправдываться перед своей паствой и увещевать своих собратьев-архиереев, которые в резкой форме раскритиковали новое соглашение Церкви и властей о выведении греческих священников из состава госслужащих, сообщает греческое агентство «Ромфея».

Чтобы успокоить верующих и духовенство, владыка Иероним указал, что никакого подписания соглашения на самом деле не было, а речь идёт лишь о предварительной договорённости подписать такой документ, который к тому же должен быть одобрен как всей полнотой Церкви, так и правительством. Кроме того, предполагается, что соглашение будет доработано с учётом всех вопросов, которые волнуют священнослужителей.

Таким образом Предстоятель Элладской Церкви ответил на заявление Святого союза священнослужителей Греции (ISKE) и выступление митрополита Калаврийского Амфросия, которые потребовали отменить соглашение об условиях отделения Церкви от государства, сообщает РИА Новости.

ISKE, в которую входят девять тысяч греческих священников из примерно 11 тысяч, призывает архипастырей отказаться от идеи разделения Церкви и государства. «Союз будет бороться за то, чтобы осталась как договорное обязательство государства выплата зарплаты духовенству, как сейчас, как обмен на то, что дала Церковь государству», — говорится в заявлении ISKE.

Священники заявили, что их «противодействие будет массовым и беспрецедентным в истории Греции». «Простой священник от Крита до Эвроса, от Ионических островов до Додеканесских островов поднимется и будет вместе с нами бороться не только за права священнослужителей, но и за сохранение нашей Элладской Православной Традиции», — заявил союз.

Священники заявили, что чувствуют себя преданными. «Мы также призываем и народ, живущий в темные дни, поддержать духовенство и Церковь нашей родины», — говорится в заявлении.

В свою очередь, митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий призвал священников Элладской Православной Церкви единым фронтом выступить против достигнутых договоренностей. «Православие было продано, церковное имущество потеряно, недвижимость Церкви может оказаться в так называемом „суперфонде приватизации“», — предупредил владыка Амвросий.

«Греческое государство выпишет священников из списков получающих заработную плату из государственной казны», — отметил архипастырь, напомнив, что зарплату греческому духовенству власти стали выплачивать по соглашению, подписанному несколько десятилетий назад, в обмен на большое и ценное церковное и монастырское имущество.

По мнению Амвросия, обещание государства вместо зарплаты выплачивать субсидию Церкви на содержание священников не решает проблему, а лишь замораживает нынешнюю сложную ситуацию.

В Калавритской митрополии из 160 рабочих мест заполнены лишь 113, и митрополия теперь не будет иметь возможности назначить 47 священников.

В то время как митрополия не может назначить священников на вакантные места в приходы, греческое государство назначает муфтиев для мусульман Фракии и строит мечети на деньги греческих налогоплательщиков, пишет митрополит.

«Наша Церковь находится под преследованием, и поэтому все мы сегодня нежелательны в правительственной схеме атеистов, которые правят нами», — заявил митрополит Амвросий.

Своё послание он сопроводил послереволюционной карикатурой «Бесчинства большевиков в Церкви», а завершил призывом — «Греческое православное духовенство, поднимайся! Возьмите знамена сопротивления в ваши руки!»

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