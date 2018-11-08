Русская линия
Сводка новостей от 8 ноября 2018

Владимир Легойда: Порошенко указывает на дверь миллионам украинских граждан
В Русской Православной Церкви с недоумением восприняли заявления Президента Украины о том, что верующим Московского Патриархата не место на Украине…

Владимир ЛегойдаУкраинская Православная Церковь под Предстоятельством Блаженнейшего митрополита Онуфрия является единственной канонически признанной во всём православном мире, поэтому заявление Президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской Православной Церкви, в том числе, священнослужителям Украинской Православной Церкви, нужно покинуть страну, вызывает недоумение, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«Когда господин Порошенко говорит, что Русской Православной Церкви нечего делать на Украине, он что имеет в виду, кого? На Украине существует одна каноническая Православная Церковь. И называется она — Украинская Православная Церковь, её Предстоятель Блаженнейший Митрополит Онуфрий, её духовенство и миряне — это граждане Украины. Украинский Президент их имеет в виду, миллионы украинских граждан?», — написал он на своей странице в Telegram.

В связи с этим в Русской Православной Церкви обратили внимание, что заявления главы Украинского государства являются дискриминацией по религиозному признаку и могут спровоцировать массовую эмиграцию из страны.

«Слова президента Украины очевидным образом противоречат его же заверениям о том, что при создании так называемой „единой поместной церкви“ будет обеспечено право выбора каждого верующего, и никто не будет принуждать переходить в неё силой», — заявил в среду «Интерфаксу» секретарь ОВЦС МП по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Представитель синодального отдела РПЦ указал, что «многомиллионная Украинская Православная Церковь, которую господин Порошенко хочет выгнать из страны, практически вся состоит из граждан Украины». «Украина является их родным домом, и покидать её по собственному желанию никто из них не собирается. А значит, выполнить пожелание президента можно не иначе, как только путём принуждения», — считает священник.

Русская линия

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