Русская линия
Сводка новостей от 8 ноября 2018

Пётр Порошенко вновь выдаёт желаемое за действительное
В Финской Православной Церкви опровергли заявление главы Украины о поддержке предоставления автокефалии украинским раскольникам…

Блаженнейший Архиепископ Финский Лев и Пётр ПорошенкоПрезидент Украины Пётр Порошенко продолжает грубо вмешиваться в церковные дела на Украине, а также стремится воздействовать на межправославные отношения, дабы склонить представителей Поместных Православных Церквей оказать поддержку действиям Фанара на Украине по предоставлению автокефалии украинским раскольникам. С этой целью во время своих зарубежных поездок он старается встретиться с Предстоятелями Поместных Церквей и заявить, что они якобы поддерживают украинскую автокефалию.

Так, во время рабочего визита в Финляндию Петр Порошенко провёл переговоры с Предстоятелем Финской Православной Церкви Блаженнейшим Архиепископом Львом. При этом пресс-служба главы Украинского государства поспешила сообщить, что владыка Лев якобы поддержал украинские власти и Константинопольский Патриархат в действиях по созданию «единой автокефальной церкви», сообщает РИА Новости.

«Украинцы имеют право создать собственную Церковь, как имели право финны 100 лет тому назад», — якобы заявил Предстоятель Финской Православной Церкви. «Украинцы имеют право на независимую Церковь от России, потому что Россия сегодня является страной агрессором», — отметил глава Украинского государства.

Собеседники обсудили практическую подготовку к получению Украинской православной церковью Томоса, сообщили в Администрации Президента Украины.

Однако, в Финской Православной Церкви вскоре поправили Петра Порошенко. Представитель Церкви диакон Владимир Сократилин сообщил, что прошедшая в Хельсинки встреча Порошенко и архиепископа Льва носила закрытый и неофициальный характер. Что же касается официальной позиции Финской Церкви по поводу происходящего на Украине, то она состоит в следующем: «следим за развитием ситуации, молимся за сохранения мира и единства в Церкви».

Русская линия

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