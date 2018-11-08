Русская линия
Сводка новостей от 8 ноября 2018

Представитель Русской Православной Церкви принял участие в миротворческих форумах в Южной Корее

29 октября — 2 ноября 2018 года в столице Южной Кореи Сеуле, а также в городах Инчхон и Чеорвон состоялось заседание «Всемирного форума за мир» посвященное ситуации на Корейском полуострове и в ряде других проблемных регионов планеты. Организаторами форума выступили Национальный совет Юношеской христианской ассоциации (YMCA) Южной Кореи и Южнокорейское государство, сообщает Cлужба коммуникаций ОВЦС.

По благословению председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона в мероприятии принял участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Отец Стефан передал участникам форума приветствие от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя ОВЦС и выступил с докладом, который был посвящен миротворческим усилиям Московского Патриархата, в том числе на Ближнем Востоке. В докладе была отражена позиция Русской Православной Церкви в вопросе межкорейского урегулирования, выраженная ее Предстоятелем.

На форуме также выступили представители протестантских церквей и общественных организаций из многих регионов мира. Панельные дискуссии, в частности, были посвящены темам беженцев с Ближнего Востока, ситуации в Йемене, Палестине, Сирии, Конго, Восточном Тиморе, опыту преодоления конфликтов в Камбодже, западной и восточной Германии, в Северной Ирландия и ЮАР.

По итогам был принят документ «Сеульская декларация о мирном будущем на Корейском полуострове и в Восточной Азии», а также прилагающийся к ней имплементационный план. Основные положения документов сводятся к поддержке начавшихся в 2018 году переговоров на высшем и иных уровнях, открывших возможности к тому, чтобы раскрылись потенциальные возможности к воссоединению полуострова. Правом самих корейцев признано принятие решений, касающихся их национального будущего. Наилучший путь к этому — создание возможностей для прямого диалога между Севером и Югом. Вопрос денуклеаризации полуострова должен решаться на основе принципов принятия взаимных мер по общей демилитаризации ситуации в Восточной Азии и сопровождаться отходом от политики санкций и иных односторонних мер давления. Важным фактором по поддержке процесса признано достижение консенсуса по корейскому вопросу между Китаем, Россией, США и Японией.

Участники посетили одну из Демилитаризованных зон на границе двух Корей. Закончилось мероприятие торжественной церемонией на центральной площади Сеула Кванхвамун.

По благословению митрополита Волоколамского Илариона состоялись также встречи иеромонаха Стефана с представителями Римско-Католической Церкви Южной Кореи и с апостольским нунцием в этой стране архиепископом А. Ксеребом. Представитель ОВЦС посетил город Пачжу на границе двух Корей, где в те же дни проходила Вторая конференция, посвященная ситуации на Корейском полуострове, организованная Католическим институтом Северо-Восточной Азии.

Русская линия

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