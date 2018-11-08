Русская линия
Сводка новостей от 8 ноября 2018

В Архангельске откроют сквер трезвости

Центральную часть сквера трезвости возле архангельского Александро-Невского храма откроют на Варавино 11 ноября. На торжественное событие приедут представители власти. Об этом информирует пресс-служба Архангельской епархии.

«Завершены не все работы, но мы должны провести открытие — это условие гранта, деньги которого использованы для создания этого пространства отдыха, — рассказал настоятель церкви игумен Феодосий (Нестеров). — Окончательно сквер будет готов весной 2019 года, а пока приглашаем всех прийти и посмотреть, что мы уже сделали».

На праздничном событии выступит мастер колокольного звона Владимир Петровский и детский коллектив Ломоносовского дворца культуры. В храмовой трапезной пройдет обед, после которого вручат награды тем, кто внес вклад в создание парка.

Отметим, что пространство отдыха создают на деньги президентского гранта — проект называется «Александровский сквер — территория трезвости». Инициаторы и соучастники начинания — Архангельское подворье Артемиево-Веркольского монастыря и благотворительный фонд «Русская Душа».

Создать при храме сквер задумали в 2012 году, когда при Александро-Невской церкви появилось Общество трезвости. «Профилактическая работа Общества направлена не на акцентирование пагубных последствий употребления, а на формирование позитивного образа и преимущества трезвой жизни как таковой, прежде всего, радости семейных ценностей», — считает духовник трезвенников игумен Феодосий (Нестеров).

«Алкогольная проблема весьма лукава, — полагает священник. — По сути, горячительные напитки — легальные наркотики. Любая работа по формированию трезвенных убеждений, особенно среди молодежи, нам видится крайне важной. Вызывает оптимизм государственная поддержка движения, постепенно укрепляющего свои позиции в стране».

Также отец Феодосий напомнил, что трезвенное движение возрождает старинные дореволюционные традиции: «В XIX веке Общество трезвости было известно по всей стране, у истоков его образования стояли многие знаменитые люди, в том числе Иоанн Кронштадтский».

Русская линия

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