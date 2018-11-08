К 150-летию со дня рождения Императора Николая II и 100-летию убиения Царской семьи в ПСТГУ пройдет международная научная конференция «Монарх и Монархия»

С 14 по 16 ноября в Главном здании ПСТГУ (Лихов переулок, д. 6, стр. 1) пройдет международная научная конференция «Монарх и Монархия». К 150-летию со дня рождения Императора Николая II и 100-летию убиения Царской семьи. Об этом информирует пресс-служба ПСТГУ.

Ввиду особой значимости для отечественной истории этого периода Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет при участии журнала «Историк» проводит конференцию, основной целью которой является осмысление исторических событий этого времени и роли личности имп. Николая II в этих событиях. Поскольку для русской религиозной мысли XVIII—XX вв.еков, а также для общецерковной и мировой истории значимым является и самый феномен монархии, несколько заседаний конференции предполагается посвятить обсуждению и этой темы.

Место проведения конференции: Богословский факультет ПСТГУ

Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1.

Русская линия