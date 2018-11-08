Архиепископ Верейский Амвросий: «Для меня вся эта ситуация — иллюстрация „любви“, о которой так много говорит в последнее время Патриарх Варфоломей»

Слова президента Петра Порошенко о том, что духовенству Русской Православной Церкви нечего делать на Украине мгновенно получили своё воплощение в действиях украинской пограничной службы, которая под надуманным предлогом отказала во въезде на Украину ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (Ермакову), сообщает РИА Новости.

«Я прилетел в Киев для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии (КДА). Меня задержали на пропускном пункте аэропорта „Киев“ (Жуляны), провели в отделение пограничной службы на собеседование и отказали во въезде на территорию Украины», — написал архиепископ Амвросий в своем Telegram-канале.

По его словам, в бумаге, выданной ему пограничниками, была официально указана «откровенно надуманная причина» о том, что он «не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины». В то же время владыка отметил, что у него было с собой приглашение от ректора КДА епископа Сильвестра, и его проживание планировалось вместе с другими гостями в гостинице Киево-Печерской лавры. Когда он сказал об этом и спросил, как понимать указанную причину, то пограничники просто проигнорировали его вопросы.

Владыка Амвросий напрямую связал своё задержание со словами президента Украины Петра Порошенко, который заявил о том, что священникам Русской Православной Церкви «нечего делать» на Украине и призвал их покинуть страну.

«Как оказалось позже, уже за час до моего прилета в Киев в группе „автокефальной церкви Украины“ появилась информация о том, что я еду в страну. С призывами не пускать и с обвинениями в том, что я чуть ли не в КГБ состою. Для меня вся эта ситуация — иллюстрация „любви“, о которой так много говорит в последнее время патриарх Варфоломей, ставя ее в противовес действиям „северных братьев“, то есть священнослужителей Русской православной церкви», — отметил ректор МДА.

Цель украинских властей понятна. Их серьёзно раздражает нежелание канонической Украинской Православной Церкви поддерживать их начинание по автокефалии, а потому давление на украинское священноначалие будет только возрастать. Сейчас украинские чиновники хотят лишить Москву и Киев хоть каких-то связей между собой, чтобы украинские верующие и духовенство не чувствовали поддержки со стороны Русской Православной Церкви.

Затем речь может идти о том, что в страну перестанут пускать не только архиереев и духовенство Русской Православной Церкви, но и тех украинских архиереев, кто по каким-либо причинам выехал за границу или в Россию. Не случайно же, Порошенко заявил, что «русским попам» не место на Украине и посоветовал им ехать в Москву.

Русская линия