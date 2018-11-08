В рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений в Екатеринбурге с 27 по 28 октября 2018 года проходил I съезд сестер милосердия Уральского региона «Елисаветинские дни: преемственность служения любви», сообщает Диакония.Ru.

В мероприятии приняли участие 200 духовников и сестер милосердия из 24 сестричеств 11 епархий, расположенных на территории Уральского региона. Съезд открылся видеообращением председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона.

«Своим служением вы сегодня продолжаете подвиг святой преподобномученицы, вы являете миру ту любовь, которая является основой христианской жизни, любовь, которая имеет своим источником Бога, любовь, которая согревает наши сердца, любовь, которая придает смысл нашей жизни, любовь, о которой, к сожалению, современный мир мало что знает, — сказал в своем обращении епископ Пантелеимон. — Ваше служение — это не только помощь нуждающимся, не только уход за больными, не только забота о страждущих, но это свидетельство веры. И ничто так не располагает к вере, как примеры этой жертвенной, самоотверженной любви».

27 октября с участниками встретился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. «Каждый из вас искренне, от всей души, не за деньги, не за какие-то блага приходит служить людям, служить делу милосердия. Но огонь, который разгорелся в душе, нужно все время поддерживать. Сегодня он пылает, а завтра он немного теплится, а послезавтра может остаться только одна зола, — обратился к сестрам милосердия митрополит Кирилл. — Главное — поддерживать это желание и стремление, чтобы этот огонь был ровным. Чтобы не было то вспышек большого костра, то углей остывших».

В первый день конференции также прозвучал доклад протоиерея Сергия Вогулкина, заведующего кафедрой медицинской психологии Уральской медицинской академии, о расцвете сестринского служения в начале XX века и о состоянии церковного социального служения в начале XXI века. Настоятель храма преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны г. Екатеринбурга иерей Василий Байшев рассказал о сходствах и отличиях внутреннего уклада жизни и внешнего служения сестер в Марфо-Мариинской обители и в современном приходском сестричестве.

Руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Свято-Пантелеимоновского сестричества протоиерей Евгений Попиченко выступил с докладом «Сестра и сестричество: подготовка, общинная жизнь, профилактика выгорания, плоды служения». Об образе сестры милосердия на основе проведенного ранее опроса рассказала руководитель информационной службы социального отдела Екатеринбургской епархии Светлана Кислова.

На конференции была организована работа секций по направлениям: «Помощь паллиативным и тяжелобольным людям», «Помощь многодетным и малоимущим семьям», «Помощь старикам и инвалидам», «Помощь детям», «Информационное сопровождение деятельности сестер милосердия: привлечение новых сестер и ресурсов». В рамках секционных заседаний старшие сестры Свято-Пантелеимоновского сестричества милосердия поделились своим опытом служения по разным направлениям.

28 октября в Алапаевске у поклонного креста на месте убиения великой княгини Елисаветы Феодоровны состоялся чин посвящения в сестры милосердия 12 сестер.

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