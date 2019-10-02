В «Газпроме» заявили, что построят «Северный поток — 2» в обход Дании, если она не согласует газопровод…

«Газпром» построит «Северный поток — 2» в обход Дании в случае отказа согласовать маршрут газопровода. Если это случится, датские власти ничего не добьются, и потеряют те деньги, которые они могли бы получать от реализации этого проекта. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на Российской энергетической неделе.

«Мы практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Газопровод построен на 83%, осталось немного. В Дании должны понимать, что никаких объективных причин не согласовать прохождение, у Дании нет. Тем более на днях они согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идёт из Норвегии в Польшу. Дело в том, что, если не согласуют, то мы обойдём эту экономическую зону Дании. Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы и странно, что такая ситуация происходит», — сказал Зубков.

В настоящее время Nord Stream 2 приступил к укладке финальной части труб. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в € 9,5 млрд.

Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры «Газпрома» профинансируют 50% проекта. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство в настоящее время не дала только Дания.

В связи с тем, что газопровод практически построен, датские власти с каждым днём ощущают возрастающее давление со стороны Германии и других участников проекта, поддерживающих строительство газовой трубы. Заявление «Газпрома» о том, что проект будет реализован даже без разрешения Дании, также является элементом этого давления.

Пойдёт ли руководство Дании на попятную или продолжит затягивать реализацию «Северного потока-2», станет известно в ближайшие месяцы.

Русская линия