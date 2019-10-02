Издательство «Никея» совместно с православной службой помощи «Милосердие» запускают благотворительный проект «Добрая осень», передает Благовест-инфо. Весь октябрь, покупая книги издательства в интернет-магазине nikeabooks.ru, вы жертвуете 10% от стоимости заказа на благотворительный проект службы «Милосердия» — Свято-Спиридоньевскую богадельню.

«Что нужно старикам? Крыша над головой. Внимание и забота. Доброе общение и чувство защищенности. Бабушки и дедушки не должны оставаться одни», — уверены специалисты службы «Милосердие».

Свято-Спиридоньевская богадельня — место, где одинокие пожилые люди и прикованные к постели инвалиды получают полноценный уход и право на достойную жизнь. В богадельне круглосуточно дежурят профессиональные сестры милосердия, о подопечных заботятся врач, социальный работник, прачки и повара. Кроме того, стариков регулярно навещают волонтеры.

Но богадельне, которая стала для многих единственным домом, крайне необходима помощь. Все средства, собранные на благотворительной акции «Добрая осень», пойдут на поддержание подопечных.

Русская линия