Русская линия
Сводка новостей от 2 октября 2019

В Москве стартует благотворительный проект «Добрая осень»

Издательство «Никея» совместно с православной службой помощи «Милосердие» запускают благотворительный проект «Добрая осень», передает Благовест-инфо. Весь октябрь, покупая книги издательства в интернет-магазине nikeabooks.ru, вы жертвуете 10% от стоимости заказа на благотворительный проект службы «Милосердия» — Свято-Спиридоньевскую богадельню.

«Что нужно старикам? Крыша над головой. Внимание и забота. Доброе общение и чувство защищенности. Бабушки и дедушки не должны оставаться одни», — уверены специалисты службы «Милосердие».

Свято-Спиридоньевская богадельня — место, где одинокие пожилые люди и прикованные к постели инвалиды получают полноценный уход и право на достойную жизнь. В богадельне круглосуточно дежурят профессиональные сестры милосердия, о подопечных заботятся врач, социальный работник, прачки и повара. Кроме того, стариков регулярно навещают волонтеры.

Но богадельне, которая стала для многих единственным домом, крайне необходима помощь. Все средства, собранные на благотворительной акции «Добрая осень», пойдут на поддержание подопечных.

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В Москве стартует благотворительный проект «Добрая осень»
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