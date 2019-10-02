Это открывает дорогу к встрече лидеров «нормандской четвёрки», на которой могут быть согласованы другие вопросы мирного урегулирования…

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что Киев, наконец, согласовал «формулу Штайнмайера», которая оговаривает процедуру вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщает УНИАН.

В связи с этим украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, который просил украинские власти, сообщить, когда они подпишут «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера и должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе», — заявил Зеленский.

Вслед за этим заявлением украинские националисты заговорили о капитуляции Киева. В результате возник скандал, и глава Комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция «Слуга народа) попытался оправдаться, заявив, что украинские власти ничего не подписывали.

«Разумным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов. Общее направление — Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе, не уступая при этом ничем принципиальным — ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности», — заявил он.

«Нюансы — вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М. Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств „нормандского формата“ в Минске 1 сентября 2019», — отметил Яременко.

«Содержание формулировок неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины В. Пристайко — говорится о порядке применения решений „об особенностях..“ местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной — после. Всё остальное — предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит)», — заявил депутат.

В свою очередь, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник опубликовали совместное, в котором приветствовали признание Киевом права народа Донбасса на особый статус. «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция, и как мы будем интегрироваться с Россией», — говорится в заявлении.

«Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», — отметили представители Донецка и Луганска.

Что же касается закона об особом статусе, то в ДНР и ЛНР подчеркнули, что любые изменения этого закона «должны быть согласованы с нами». «В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны», — говорится в заявлении.

Таким образом, мирный процесс на Донбассе сдвинулся с мёртвой точки, но впереди ещё очень много сложностей и преград, которые нужно будет преодолеть, чтобы на востоке Украины установился прочный мир.

Русская линия