|Сводка новостей от 2 октября 2019
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Украина согласовала «формулу Штайнмайера»
Иеромонахи Кирилл и Мефодий (Зинковские) награждены церковными орденами
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов): Архиепископия Западной Европы сохранит свой календарь и язык богослужения
Михаил Погребинский: Согласование «формулы Штайнмайера» — это положительный факт, но он не гарантирует успеха мирного урегулирования на Донбассе
Давление на Данию
«С нами Бог, да воскреснет Россия!»
Этот день в Русской истории
Состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Кирилла «Казачество. Отечество, вера, служение»
В Москве прошла II Международная конференция «Евангелие от Марка: исторический и богословский контекст»
В Эрмитаже пройдет конференция «200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке»
Олимпиада Российского православного университета «В начале было Слово» включена в государственный перечень олимпиад школьников