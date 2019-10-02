Русская линия
Сводка новостей от 2 октября 2019

В Краснодаре пройдет выставка-форум «Радость Слова»

С 4 по 9 октября 2019 года в Краснодаре по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдут мероприятия выставки-форума «Радость Слова», организованной совместно с православной выставкой-ярмаркой «Кубанская земля под Покровом Богородицы».

Организаторы выставки — Издательский Совет Русской Православной Церкви, Екатеринодарская епархия, Ассоциация «Православная книга», группа компаний «Православная Южная Русь», сообщает Патриархия.ru.

В торжественном открытии примут участие председатель Издательского Совета митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, духовенство Екатеринодарской епархии, представители культурной общественности и администрации региона.

В программе форума: принесение ковчега с частицами свв. мцц. Веры, Надежды и Любови (адрес: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, павильон 2, ВЦ «КубаньЭкспоцентр»); презентация новых книг из собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выпущенных Издательством Московской Патриархии и другими издательствами; встречи с писателем, богословом, публицистом, специалистом в области сектоведения и сравнительного богословия протоиереем Олегом Стеняевым; открытие фотовыставки «Церковь и духовенство в годы Великой Отечественной войны».

Все дни проведения выставочных мероприятий в ВЦ «КубаньЭкспоцентр» будет работать книжная экспозиция современной православной литературы, свою продукцию представят сотни православных епархий, храмов, монастырей, церковных и ремесленных мастерских, фермеров. Состоятся показы художественных и документальных фильмов, презентации книжных новинок, выступления творческих народных коллективов, пройдут беседы и встречи с известными священниками и общественными деятелями.

Русская линия

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