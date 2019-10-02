Заявление Зеленского о намерении принять новый закон об особом статусе Донецка и Луганска может свести на нет все прежние усилия в направлении мира, считает украинский политолог…

Михаил Погребинский: Согласование «формулы Штайнмайера» — это положительный факт, но он не гарантирует успеха мирного урегулирования на Донбассе

Закон об особом статусе Донбасса уже принят, украинские власти намереваются принять другой законопроект, но на данном этапе неясно, какие положения будут отражены в этом документе, что может привести к срыву мирного процесса, заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфлитологии Михаил Погребинский, сообщает Newinform.com.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Верховная рада разработает проект закона об особом статусе Донбасса. При этом он отметил, что Киев согласовал «формулу Штайнмайера», которая определяет механизмы введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Новый закон регламентирует порядок вступления в силу особого статуса. Особый статус уже принят, теперь они хотят принять другой, но мы не понимаем какой, и это может погубить начало мирного урегулирования, которое положено подписанием „Штайнмайера“», — сказал Погребинский.

Политолог подчеркнул, что текущий закон гарантирует безопасность на указанных территориях, так как сохраняет факт наличия местных силовых и судебных структур, а также представителей прокуратуры и так далее.

«Так что, пожалуй, сейчас можно сказать, что сделан важный шаг по пути мирного урегулирования, но этот шаг отнюдь не гарантирует успеха в этом направлении, ещё предстоит много тяжёлых вопросов», — заключил он.

Русская линия