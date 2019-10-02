В Москве прошла II Международная конференция «Евангелие от Марка: исторический и богословский контекст»

23−26 сентября 2019 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве проходила II Международная конференция «Евангелие от Марка: исторический и богословский контекст», сообщает Патриархия.ru.

На протяжении четырех дней ведущие библеисты из России, Европы и Америки обсуждали результаты более чем пятнадцати исследований, посвященных историческому и богословскому контексту Евангелия от Марка.

25 сентября в рамках культурной программы участники конференции посетили Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь, где для них была проведена ознакомительная экскурсия.

26 сентября с докладом на конференции выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор ОЦАД митрополит Волоколамский Иларион. Архипастырь рассказал о значении Евангелия от Марка для православной традиции.

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, участники конференции присутствовали на Божественной литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Богослужение совершил митрополит Иларион. По окончании Литургии участники конференции были приглашены на праздничный обед, в ходе которого состоялось подведение итогов форума.

Конференция организована Общецерковной аспирантурой и докторантурой в сотрудничестве с Восточноевропейской комиссией (EELC) Общества исследователей Нового Завета (SNTS) при поддержке фондов «Kirche in Not» и «Business & Education as Mission».

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