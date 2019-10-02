Братья удостоены награды в связи с 50-летием со дня рождения и за усердные труды на благо Церкви…

Во вторник седмицы 16-й по Пятидесятнице, день памяти прославления преподобного Серафима Вырицкого, 1 октября 2019 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий после Божественной литургии в храме Казанской иконы Божией Матери в Вырице вручил клирикам храма иеромонахам Кириллу и Мефодию (Зинковским) за усердные труды на благо Святой Церкви и в связи с 50-летием ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени, сообщает «Вода живая».

Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, учрежден Священным Синодом в 1996 году в ознаменование 200-летия со дня рождения выдающегося миссионера святителя Иннокентия (Попова-Вениаминова). Им награждаются духовные и светские лица за успешную работу и просветительскую деятельность, а также за реабилитацию пострадавших от тоталитарных сект. Орден имеет три степени.

Иеромонахи Мефодий и Кирилл (Зинковские) родились в 1969 году в Ленинграде в преподавательской семье. После окончания средней школы, поступили в Ленинградский политехнический институт.

Окончив физико-механический факультет института с отличием в 1992 г., были оставлены при кафедре «Динамика и прочность машин» как аспиранты. Аспирантуру закончили в 1995 г., защитив кандидатские диссертации.

В 1995 году будущие иеромонахи поступили в Санкт-Петербургскую Православную Духовную семинарию, которую закончили в 1999 г. (за три года). Во время обучения в семинарии проходили практику в православном детском лагере на о. Кипр.

В 1999 г., на первом курсе Духовной академии, приняли монашеский постриг, были рукоположены в диаконский сан.

В 2001 году проходили трехмесячный курс ознакомления с системой богословского образования в Оксфорде и одновременно работали над диссертациями в знаменитой Оксфордской библиотеке Bodleian. Сослужили в Лондоне митрополиту Антонию Сурожскому.

В 2001 году составили текст службы преподобному Серафиму Вырицкому, прославленному на Юбилейном Архиерейском соборе 2000 г. Текст службы был утвержден богослужебной комиссией Санкт-Петербургской епархии.

В 2002 году рукоположены во иеромонахов и, получив степень кандидатов богословия, оставлены преподавателями при СПбПДА. Иеромонах Мефодий преподавал Догматическое богословие, а иеромонах Кирилл патрологию.

С 2008 года являются духовными покровителями волонтерского движения «Детская миссия», которое зародилось в стенах Духовной академии. Преподаватели и студенты Академии организовали духовно-просветительскую работу с детьми в детских домах и других сиротских учреждениях Санкт-Петербургской епархии.

В 2010 году по инициативе иеромонахов Мефодия и Кирилла был создан Благотворительный фонд «Православная Детская миссия имени преп. Серафима Вырицкого». Председателем совета фонда стал иеромонах Мефодий.

Это время стало началом нового этапа в жизни духовников. В 2011 году они оставляют преподавание в Духовной академии и поселяются в поселке Вырица Ленинградской области.

Указом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира они становятся клириками храма Казанской иконы Божией Матери, рядом с которым почивают мощи преп. Серафима Вырицкого.

1 октября 2012 года в Санкт-Петербурге Детская миссия открыла Волонтерские курсы, директором которых стал иеромонах Кирилл.

В мае 2015 года духовникам детской Миссии присуждены степени докторов богословия, а 12 июля 2015 года, в день памяти апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил им докторские кресты.

Братья являются преподавателями Кафедры педагогики и теории образования в Санкт-Петербурге (при РХГА), которая является структурным подразделением Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

Многие годы иеромонахи Мефодий и Кирилл духовно окормляются у известного и почитаемого в народе протоиерея Иоанна Миронова.

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