В Эрмитаже пройдет конференция «200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке»

3 октября 2019 года в Эрмитажном театре состоится торжественное открытие Всероссийской научной конференции «200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке: история создания и деятельности Азиатского департамента МИД Российской Империи», сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В торжественном открытии конференции 3 октября примут участие: Председатель ИППО С.В. Степашин, директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, действительные члены ИППО, российские учёные, дипломаты и специалисты, а также руководители посольств стран Ближнего Востока, аккредитованные в Российской Федерации.

4 октября научное заседание конференции будет проходить в Восточном крыле Главного штаба, где изначально размещалось Министерство иностранных дел Российской Империи.

Участники конференции в течение двух дней обсудят актуальные вопросы истории и современной деятельности российских государственных и общественных организаций на Ближнем Востоке, создания научно-просветительских программ и проектов, выстраивания практик общественной дипломатии и межрелигиозного диалога.

Азиатский департамент Министерства иностранных дел Российской империи был создан указом императора Александра I 19 апреля 1819 года. В этой связи решением Совета Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» (ИППО) 2019 год объявлен Годом 200-летия дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке.

Российское государство в течение многих веков активно вело дипломатическую деятельность в Азии и на Православном Востоке. Однако создание специального Азиатского департамента в МИД Российской Империи в тот период было вызвано особыми обстоятельствами, которые требовали повседневного наблюдения, пристального внимания и профессионального анализа деятельности руководителей азиатских государств. Российские дипломаты вместе с русскими специалистами и учёными стали первыми профессиональными исследователями Востока.

С момента создания Императорского Православного Палестинского Общества в 1882 году его деятельность координировалась с работой Азиатского департамента МИД Российской Империи. В составе Совета ИППО присутствовал представитель МИД России, с которым согласовывались наиболее крупные внешнеполитические шаги Общества на Христианском Востоке.

Общими усилиями ИППО, Министерства иностранных дел России и Русской Православной Церкви во второй половине XIX века была создана Русская Палестина, комплекс зданий и сооружений по приёму русских богомольцев в Иерусалиме и школ по обучению арабского христианского населения.

В советский период отечественная дипломатия стремилась сохранить недвижимое имущество Общества в Святой Земле, а также поддерживала его научные программы и проекты на Ближнем Востоке.

Начиная с 1992 года, МИД России и ИППО продолжили уже в новых условиях активную совместную работу в Святой Земле, в том числе по развитию православного паломничества и научно-просветительской деятельности. В современном МИД Российской Федерации действует Департамент Ближнего Востока и Северной Африки, который продолжает вековые традиции отечественных дипломатов Азиатского департамента по поддержанию российских интересов в Библейском регионе.

Благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Российской Федерации и Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество», в российскую собственность было возвращено Сергиевское подворье в Иерусалиме, построены культурно-просветительские и музейно-парковые центры в Вифлееме и Иерихоне, развивается православное паломничество и религиозный туризм, проводятся научные, культурные и просветительские мероприятия.

Русская линия