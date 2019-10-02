В Русской Православной Церкви заявили, что не намерены навязывать бывшему Русскому Экзархату каких-либо своих традиций…

8 октября 2019 года пройдёт заседание Священного Синода РПЦ, на котором будет принято решение о том, какой будет структура Западноевропейской Архиепископии в составе Русской Православной Церкви. Об этом заявил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в эфире телеканала «Спас», передаёт СПЖ.

«На ближайшем Синоде, который Святейший предложил провести 8 октября, в память преподобного Сергия Радонежского, будет принято решение, которое придаст этой Архиепископии некую структуру внутри РПЦ, — отметил епископ Савва. — Структуру, а скорее правила управления, которые соответствуют тем, по которым они жили все эти годы. Просто мы это сейчас формализуем актом нашего Священного Синода».

Иерарх Русской Православной Церкви отметил, что разделения в церковном Зарубежье были прямым следствием Октябрьской революции и гражданской войны, но теперь эти «раны разделения» залечены.

Владыка Савва напомнил, что среди клира и прихожан Западноевропейской Архиепископии есть не только русские, но и коренные жители стран Западной Европы. По его словам, именно поэтому Архиепископию называют «Архиепископия приходов русской традиции», а не «Архиепископия русских приходов».

Епископ Савва также объяснил, будут ли учтены при воссоединении некоторые несоответствия между традициями Русской Православной Церкви и Западноевропейской Архиепископией с точки зрения языка богослужения, а также нового и старого стиля. Ведь, как известно, Русский Экзархат давно живёт по новоюлианскому календарю и совершает богослужения на языках тех стран, в которых находятся приходы.

По словам викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, для прихожан Архиепископии ничего меняться не будет, и служить они будут так, как им привычно.

Владыка Савва напомнил также, что даже среди приходов Московского Патриархата в Западной Европе есть такого рода различия.

Русская линия