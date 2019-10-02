В Курске открылась выставка, посвящённая подвигу офицеров и солдат Белой армии, членов их семей, духовенства и сестёр милосердия…

28 сентября в Курской духовной семинарии открылась выставка «С нами Бог, да воскреснет Россия!», подготовленная Союзом потомков Галлиполийцев и Фондом памяти Белого движения, передает Православие.Ru.

Выставка посвящена подвигу офицеров и солдат Белой Армии, членов их семей, духовенства, сестер милосердия, вынужденно оказавшихся в крайне тяжёлых условиях на турецком полуострове Галлиполи после того, как они вынуждены были покинуть Родину в 1920 году.

Выставка не случайно открылась в Курске во время пребывания в городе чудотворной Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение», ведь именно перед ней молились о покинутой Родине, несколько поколений русских эмигрантов.

Церемонии открытия предшествовала панихида по героям Белого движения, которая была отслужена в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова при Курской духовной семинарии. Ее возглавил архиепископ Медонский Михаил, ему сослужил ректор семинарии архимандрит Симеон (Томачинский).

На панихиде присутствовали члены делегации Союза потомков Галлиполийцев из Франции, Великобритании, Бельгии, США и Австралии, а также гости из Москвы

Эта выставка приехала из Екатеринбурга, где она в течение года была выставлена в центре «Царский» рядом с местом расстрела Царской семьи. Впервые эта выставка была представлена в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре в Москве. Участие в подготовке выставки приняли потомки членов Белого движения из Франции, Бельгии, Великобритании, Австралии, США и других стран.

С приветственным словом выступил Владыка Михаил, который отметил особую роль выставки в деле воспитания защитников Отечества и объединения русских людей, поскольку эта выставка о том, как русские воины, оказавшиеся вдали от Родины, в суровых условиях смогли продолжить служение России, сохраняя её идеалы, культуру и традиции. И именно это служение стало основой для объединения русских солдат и офицеров, проживавших во многих странах.

На открытии выставки отец Симеон передал самые теплые пожелания и благословение от митрополита Курского и Рыльского Германа. Ректор отметил особую значимость выставки. «XX век тяжелым бульдозером проехался по русскому народу, — подчеркнул отец Симеон. — И вот сегодня мы знакомимся с одной из трагических сторон нашей истории — судьбой русской эмиграции».

С другой стороны, ректор отметил вдохновляющий характер экспозиции, потому что русские эмигранты в тяжелейших условиях сумели сохранить самое главное — свою веру, которую передали и людям из другой культурно-религиозной традиции. Множество европейцев, американцев, австралийцев пришло в Православие, открыло для себя Христа.

«И конечно, для нас особенная радость и благословение, что выставка проходит под покровом Царицы Небесной в те дни, когда икона „Знамение“ Курская-Коренная, Одигитрия Русского Зарубежья, находится здесь, в Курске», — отметил отец Симеон.

В заключение отец Симеон поблагодарил организаторов выставки и всех, кто специально приехал на открытие: «Низкий Вам поклон за то, что вы делаете, за то, что храните русский дух и делитесь им с нами, потому что это очень важно для нашего возрастания и укрепления в вере», — заключил отец Симеон.

Глава Союза потомков Галлиполийцев А. Григорьев напомнил о том, как в ноябре 1920 года Русская армия генерала Врангеля, покинув берега Родины, высадилась на пустынном турецком полуострове Галлиполи, где белым воинам и их семьям удалось не только выжить в тяжелых условиях, но и остаться настоящими патриотами своего Отечества, продолжая служить ему и на чужбине. «История Белого движения — это важная часть истории России», — сказал Григорьев.

Малый хор Курской духовной семинарии исполнил песни «Русь называют святою», «Не для меня придет весна», а затем студент 2-го курса бакалавриата, лауреат региональных и международных конкурсов Николай Юрочко исполнил композиции «Там шли два брата» и «Небо над водой», после чего для гостей мероприятия была проведена экскурсия по выставке.

Экспозиция рассказала посетителям о событиях, развернувшихся в 1920—1921 годах на Галлипольском полуострове. Именно здесь разместились части Русской Армии генерала П.Н. Врангеля, эвакуированные из Крыма. Русский военный лагерь в Галлиполи превратился в центр Белой эмиграции. Посетители познакомились с фотографиями из личных архивов потомков членов Белого движения из Франции, Бельгии, Великобритании, Австралии, США и других стран.

Архивные фотографии из фотоальбомов участников Галлиполийского стояния позволили посетителям выставки «заглянуть» в палатки галлиполийцев, увидеть не только их скудный быт (черепаший суп, брюки из одеял, прогорклые консервы), но и стать свидетелями их высокой духовной культуры. Культуры людей, которые в самых стесненных условиях организовали театры и школу, установили более десятка палаточных церквей. И пусть подсвечники в них были из консервных банок, а аналой — из простых деревянных ящиков, зато в храмах регулярно совершалась Божественная Литургия, которая духовно питала и поддерживала русских воинов.

Отдельный раздел экспозиции был посвящен Одигитрии русского рассеяния — Курской Коренной иконе Божией Матери и истории ее почитания в Русском Зарубежье. Посетителям экспозиции были представлены уникальные фотографии из архива Музея русской истории (Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, США).

После открытия выставки для членов делегации была организована экскурсия в Коренную пустынь, а затем к чудотворной иконе «Знамение».

Русская линия