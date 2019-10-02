1 октября 2019 года в конференц-зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Казачество. Отечество, вера, служение», вышедшей в серии «Слово Святейшего Патриарха», сообщает Патриархия.ру.

Издание посвящено многовековой истории казачества, тесно связанной с Православием, передает Патриархия.ru. Особое внимание уделяется попытке найти ответ на вопросы, кто такие казаки и какое место занимала и занимает вера в их жизни. Историческую справку для книги написал председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Казачество — это не просто форма, это образ жизни воина-защитника веры православной. Этот потенциал видит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и уделяет особое внимание казакам, за что хочется его особенно поблагодарить. Святейший Патриарх промыслительно и глубоко видит наше общество, в том числе в вопросах, касающихся казачества. В 2010 году был создан Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, за время существования которого проделана огромная работа по духовному окормлению и развитию казаков. Сегодня 1257 священников в России окормляет казаков! Сейчас, спустя годы после падения Советского Союза, мы имеем уникальную возможность по крупицам собирать исторические сведения того периода о своих предках», — отметил митрополит Кирилл.

Книга подготовлена Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством совместно с Издательством Московской Патриархии. Красочно оформленное издание содержит подборку репортажных фотографий и иллюстраций, необходимых для понимания исторического развития казачества.

«Казаки — воинство православное, торжество веры и Церковь побеждающая. Дай Бог, чтобы все, кто имеет отношение к казачеству это ощущали. Мы постарались максимально это передать фотографиями. Хотел бы от лица Издательства Московской Патриархии поблагодарить владыку и всех причастных к изданию этой книги», — сказал главный редактор Издательства Московской Патриархии епископ Балашихинский Николай.

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ) проводит большую работу в исследовании истории казачества. Директор РГАСПИ Андрей Сорокин и научные сотрудники положили немало усилий на поиск и ввод в научный оборот уникальных сведений о казаках. Эта кропотливая работа вылилась в совместный проект с Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством по организации ежегодных историко-документальных выставок и конференций.

Директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин, выступая на презентации книги, отметил: «Понять смысл и значение этой книги невозможно, если не видеть более широкого контекста, в котором мы все живем. Одно из важнейших понятий — российское казачество, надолго ушедшее на периферию общественного сознания, возвращается сегодня в центр общественного дискурса. Святейший Патриарх в книге затронул множество важных тем, связанных с казачеством: и оборону, и открытие новых земель казаками-первопроходцами, трудные и разбойные периоды, миссионерскую деятельность и многие другие. Роль казаков в истории России не сравнима с ролью никакой другой социальной группы. А влияние Церкви безусловно».

О важности доносить до современников роль казачества в общественной жизни сегодня говорил Виталий Сучков, руководитель столичного Департамента национальной политики: «Москва не казачий регион. Не все понимают необходимость казачества в столице. Однако они, совместно с полицией, обеспечивают порядок, следят за тем, чтобы улицы не были наполнены бездомными, охраняют муниципальные учреждения и делают много всего другого. Очень важно нести весть об истории казачества, о том, что делают казаки, о добрых делах. Мы давно ждали книгу Святейшего Патриарха, и я уверен, что данный труд найдет широкий интерес как у людей, которые близки к казачеству, так и у тех, кто только начинает понимать, кто такие казаки».

«Определяющая характеристика казака — это его внутренний мир, не штаны с лампасами и хромовые сапоги, не шашки и нагайки, не какая-то другая внешняя атрибутика, но подлинно христианское мировоззрение, христианское понимание своего долга и служения. Вера — вот основа жизни казака. Казачество призвано быть авангардом православного воинства, и осознание столь высокой ответственности должно придавать вам силы и мужества, чтобы с достоинством нести свое непростое служение», — отмечает Святейший Патриарх Кирилл в предисловии книги.

Высокую оценку книга Святейшего Патриарха получила и среди писателей. На презентации выступили лауреаты многочисленных литературных премий — главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов и писатель Владислав Бахревский.

Русская линия