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Сводка новостей от 2 октября 2019

Олимпиада Российского православного университета «В начале было Слово» включена в государственный перечень олимпиад школьников

Школьная олимпиада Российского православного университета святого Иоанна Богослова «В начале было Слово..», в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019 № 658, включена в Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год (№ 1 в Перечне, III уровень, «История», «Литература»).

Всего в Перечне перечислены 80 олимпиад по различным профилям с указанием их уровней. Согласно порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образования, победители и призеры состязаний, включенных в Перечень олимпиад школьников, могут получить льготы при поступлении в российские вузы. С текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации, передает Патриархия.ru.

Олимпиада школьников «В начале было Слово..» проводится Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Российский православный университет святого Иоанна Богослова» с ноября 2013 года по комплексу общеобразовательных предметов: русскому языку, литературе, истории, обществознанию — для учащихся 8−11 классов, обучающихся по программе основного общего и среднего общего образования, в том числе лиц, осваивающих программу в форме семейного образования или самообразования, а также лиц, осваивающих данные программы за рубежом.

Олимпиада состоит из двух этапов: отборочный этап проходит заочно, с применением дистанционных технологий в режиме онлайн, заключительный этап — в очной форме в Москве и на региональных площадках.

Регистрация участников отборочного этапа олимпиады «В начале было Слово..» на официальном портале http://mpi-olymp.ru будет проходить с 11 ноября по 11 декабря 2019 года.

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете олимпиады по тел. +7(495) 626−85−15, е-mail: olimp. rpu@mail.ru.

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Олимпиада Российского православного университета «В начале было Слово» включена в государственный перечень олимпиад школьников

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