Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2019

Трампу надоело дразнить Россию поддержкой Украины, от которой Америка вообще ничего не получает
Президент США — прагматик, который не понимает, зачем Америке поддерживать Киев в ущерб отношениям с Москвой, считает Михаил Погребинский…

Михаил Погребинский«Трамп не раз высказывался о своём желании поладить с Россией. А ему приходится, наоборот, дразнить Россию, поддерживая Украину, которая вообще-то мало кому интересна», — заявил газете «Взгляд» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя решение президента США приостановить финансовую помощь Киеву.

Михаил Погребинский считает, что президент США Дональд Трамп замораживает финансовую помощь Украине ради желания сконцентрироваться на внутренних проблемах своей страны. «Все его шаги внешнеполитического характера связаны с решением внутриполитических задач, с его желанием улучшить экономическое положение у себя на родине. При этом у США есть масса проблем, решению которых Россия могла бы посодействовать», — сказал Погребинский.

Он согласился со словами Трампа о том, что Евросоюз выделяет Украине недостаточно. «Греции выделили десятки миллиардов долларов. Польше дали сотни миллиардов долларов, помогли ей встать на ноги. А если в пользу Украины на протяжении многих лет наберется 1,5−2 миллиарда долларов, то это максимум», — посетовал Погребинский.

По словам политолога, позиция Трампа такова: «Это ваши европейские проблемы, которые вам решать. Вы там сидите и ждете, пока мы выделим деньги, а сами жметесь и не даете того, что могли бы дать на решение проблем». В итоге США выделяют Украине средств больше, чем Евросоюз, хотя «каких-то роскошных подарков со стороны Соединенных Штатов тоже не было», заметил политолог.

«Ясно, что прорывается внутреннее раздражение Трампа — раздражение тем, что ещё совсем недавно украинская власть была сильно коррумпированной, а новая команда пока ещё никого не наказала из крупных коррупционеров. Как ему относиться к Украине?», — задал риторический вопрос Погребинский.

Русская линия

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Трампу надоело дразнить Россию поддержкой Украины, от которой Америка вообще ничего не получает
Президент США — прагматик, который не понимает, зачем Америке поддерживать Киев в ущерб отношениям с Москвой, считает Михаил Погребинский...

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