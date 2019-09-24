|Сводка новостей от 24 сентября 2019
|
|
Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Патриархами Антиохийским Иоанном и Иерусалимским Феофилом
Судьба собора святой Екатерины в Екатеринбурге решится в канун Покрова Пресвятой Богородицы
США пригрозили оставить Украину без помощи
Митрополит Кифирский Серафим: Синод Элладской Православной Церкви разделился по вопросу о ситуации на Украине. Разделится и Архиерейский Собор
Трамп и Дуда выступили против «Северного потока — 2»
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл совершит визит в Самарскую митрополию
В Троице-Сергиевой лавре открылась конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях»
Концерт, посвященный памяти Царственных Страстотерпцев, пройдёт в московском храме
В Верхотурье завершился 18-дневный Симеоновский крестный ход
Хор детского приюта «Отрада» выступил с концертной программой в Дортмунде и Гамбурге
В день памяти мученицы Татианы Гримблит председатель Синодального отдела по благотворительности совершил Литургию в храме Новомучеников и исповедников Российских в Бутове