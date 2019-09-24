Городская дума в Екатеринбурге назначила на 13 октября (воскресенье) проведение опроса о месте строительства храма святой Екатерины, который ранее собирались построить в сквере в центре города, сообщает РИА Новости.

Депутаты исключили из опроса о месте строительства храма одну из площадок — на пересечении улиц Белинского и Фурманова, сократив таким образом список возможных мест размещения собора до двух.

По словам руководителя аппарата администрации города Екатеринбурга Ильи Захарова, избирательная комиссия Екатеринбурга подготовит свыше 800 тысяч опросных листов, которые будут включать два варианта: территория бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) и участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодёжи — улицы Челюскинцев.

«Нами было проработано большое количество площадок для строительства. На сегодняшний день только две возможны для использования. Есть определённые преимущества каждой из них. Я уже говорил, что на площадке бывшего Уральского приборостроительного завода планируется размещение культурного Русского центра вне зависимости от результатов опроса. Горожанам предстоит высказать свою позицию, которая в обязательном порядке будет учтена», — сказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Принять участие в опросе смогут исключительно совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в уральской столице. По словам главы Екатеринбурга, невозможность повторного участия в процедуре обеспечит компьютер. После окончания всего опроса избирательная комиссия Екатеринбурга произведёт итоговый подсчёт голосов.

Отметим, что подобный общегородской опрос состоится впервые в истории мегаполиса.

При подсчёте голосов будут присутствовать наблюдатели — не более четырёх. Чтобы опрос был признан состоявшимся, в нём должны принять участие не менее 1% жителей города (примерно 10,8 тысячи человек). Если придёт меньше участников, то опрос будет признан несостоявшимся, в следующий раз его можно будет провести не раньше, чем через год.

«Радуемся тому, что всенародно, открыто и честно будет выбрано место для главного храма области, — прокомментировал решение депутатов руководитель Отела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, члена областной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло. — Таким образом, храм Божий мы, как и принято, построим всем миром. И начнём это дело с выбора достойного места, тем самым внесём и свой личный вклад в будущее строительство. Пусть Господь благословит всех нас жить в мире и согласии под покровом святой Екатерины и всех святых уральской земли».

Русская линия