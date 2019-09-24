23 сентября 2019 года, в день памяти новомученицы Татианы Гримблит и иже с ней в Бутове убиенных, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил Божественную литургию в храме святых Новомучеников и исповедников Российских на Бутовском полигоне под Москвой, сообщает Диакония.Ru.

В богослужении участвовали сестры милосердия, студенты Свято-Димитриевского училища сестер милосердия и ПСТГУ, церковные социальные работники. По окончании Литургии была совершена заупокойная лития по невинно убиенным в годы политических репрессий.

«Совершение Литургии — это приобщение к самой главной радости, которая может быть в мире. Радость эта не имеет меры, цвета и объема, но превышает все то, что о ней можно предположить. Мы призваны с вами, причащаясь Святых Христовых Таин, приобщаться к этой удивительной радости — радости воскресения, — сказал в проповеди епископ Пантелеимон. — Мы с вами знаем, что радость воскресения невозможна без креста. Пасха — это не только воскресение из мертвых Христа, но это и Его крестные страдания».

Он напомнил молящимся, что Литургия совершается на антиминсе, в который вшита частица мощей святых мучеников. «Каждая Литургия — это Литургия мучеников. Это особо ощущается здесь, в этом храме, на Бутовской земле, которая сама стала антиминсом. В этой земле лежат сотни и тысячи невинных страдальцев», — подчеркнул викарий Святейшего Патриарха. Он также отметил, что невозможно во всей полноте представить события той ночи 23 сентября 1937 года, те страдания, которые испытывали люди, шедшие на смерть.

«Если мы вспомним жизнь святой мученицы Татианы, память которой мы сегодня особенно чествуем, то мы поймем, что для нее та ночь была не просто ночью страданий. Та ночь была избавлением от них и переходом к Тому, Кого она возлюбила всем сердцем и Кому она служила через людей, нуждавшихся в помощи, — отметил епископ Пантелеимон. — Своими словами она обогревала священников и епископов, ухаживала за больными и страждущими. В каждом человеке она видела Христа и служила Ему, отдавая все, что у нее было. Сначала отдавала деньги из своей небольшой зарплаты, скромно одеваясь и питаясь, а потом отдала и свою жизнь».

Многие мученики, у которых была вера, как у мученицы Татианы, расставаясь с этой жизнью, испытывали радость приближающейся встречи со Христом, отметил епископ Пантелеимон. «Когда мы находимся на Литургии, мы приобщаемся к радости мучеников. Дай Бог, чтобы причастие этой радости помогло и нам с вами не только здесь в храме ощущать эту радость, но и жить так, чтобы эту радость преумножать», — сказал председатель Синодального отдела по благотворительности.

Епископу Орехово-Зуевскому Пантелеимону сослужили настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Российских в Бутове протоиерей Кирилл Каледа и клирики храма. На богослужении пел хор храма и студенты Свято-Димитриевского училища сестер милосердия.

Епископ Пантелеимон поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за благословение ежегодно совершать в этот день Литургию в этом храме для социальных работников, сестер милосердия и добровольцев.

По окончании Божественной литургии была совершена заупокойная лития по невинно убиенным в годы политических репрессий. В этот день в 1937 году в Бутове было убито больше 350 человек, среди которых была и святая мученица Татиана Гримблит. С 17 лет Татиана экономила на одежде и еде для себя, а скромную зарплату тратила на помощь заключенным и ссыльным, в том числе, священникам и архиереям. За ее благотворительную деятельность, в том числе, помощь заключенным священникам, Татиану Гримблит арестовывали несколько раз. После каждого освобождения она продолжала помогать заключенным. Последний (пятый) раз она была арестована 6 сентября 1937 года за «антисоветскую агитацию, помощь заключенным, религиозные разговоры». 23 сентября 1937 года была расстреляна на Бутовском полигоне.

В период с августа 1937 по октябрь 1938 года на Бутовском полигоне было расстреляно 20 762 человека. «Бутовский полигон» назвал «Русской Голгофой» Патриарх Алексий II. Это крупнейшее в Московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий. Из 20 тысяч невинно убиенных более 300 прославлены Русской Православной Церковью в лике святых.

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