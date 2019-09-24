24 сентября 2019 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре начала работу международная научно-практическая конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях. Миссия монастырей в современном мире: цели, задачи, принципы построения коммуникации», сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

В президиуме присутствуют председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност, а также митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, архиепископ Верейский Амвросий, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Воскресенский Дионисий, епископ Звенигородский Питирим.

Открывая конференцию, с приветственным словом к собравшимся обратился председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству. Архиепископ Феогност передал собравшимся Первосвятительское благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и выраженную Его Святейшеством надежду на то, что ответы на вопросы, которые будут найдены в ходе работы конференции, помогут монастырям в организации их жизни. Владыка Феогност призвал участников к искренности и открытости. Подчеркнув важность избранной темы, архипастырь напомнил, что жизнь в монастырях будет развиваться, пока существует опора на монашескую традицию и предложил поделиться опытом осуществления миссии монастырей в современном мире.

Пленарное заседание началось с доклада «Миссия монашества: исторический аспект» преподавателя Киевской духовной академии архимандрита Дамаскина (Лебедя).

Далее в программе конференции ожидаются выступления митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора «Современная миссия монастырей в свете древних монашеских традиций», наместника Новоспасского ставропигиального мужского монастыря епископа Воскресенского Дионисия «Цели и задачи монастырей в условиях современности», архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта «Монастырь и мир: принципы и пути взаимодействия», проректора Призренской духовной семинарии иеромонаха Исидора (Ягодича) (Сербская Православная Церковь) «Монашество как свидетельство Христа (на примере монашества в Косово)».

Во второй половине дня участники форума примут участие в дискуссии «О внутреннем делании и молитве в современных монастырях».

Организатор мероприятия — Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

Русская линия