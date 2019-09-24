В Ливане будет построен храм в русском стиле

22 сентября 2019 года в Захле (Ливан), родном городе митрополита Филиппопольского Нифона, с 1977 года несущего послушание представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском и всея Руси, состоялась закладка первого камня будущего православного храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». Храм, проект которого выполнен в русском архитектурном стиле, станет четвертым православным храмом в этом ливанском городе, сообщает служба коммуникации ОВЦС.

Чин освящения закладного камня совершил Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X вместе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом и митрополитом Филиппопольским Нифоном. Затем они заложили капсулу с памятной грамотой в основание церкви в честь образа Божией Матери «Нечаянная радость».

На торжестве присутствовали иерархи Антиохийского Патриархата митрополит Захлейский Антоний, митрополит Тирский и Сидонский Илия и епископ Седнайский Лука, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний, общественные деятели Ливана, иностранные дипломаты.

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