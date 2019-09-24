Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2019

Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Патриархами Антиохийским Иоанном и Иерусалимским Феофилом
На состоявшихся переговорах обсуждались двухсторонние отношения Поместных Церквей и межправославные проблемы…

Патриарх Антиохийский Иоанн и митрополит Волоколамский Иларион22 сентября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в очередной раз встретился с Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Встреча произошла в городе Захле (Ливан), и в ходе переговоров митрополит Иларион передал Его Блаженству братские благопожелания Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Владыка Иларион и Патриарх Иоанн обсуждали вопросы развития двусторонних отношений между Антиохийским и Московским Патриархатами, а также темы общеправославного значения, среди которых в настоящее время главным является украинский вопрос.

Блаженнейший Патриарх Иоанн попросил передать Святейшему Патриарху Кириллу благодарность за поддержку, оказываемую Русской Православной Церковью христианам Ближнего Востока.

Патриарх Иерусалимский Феофил и митрополит Волоколамский ИларионИз Ливана владыка Иларион направился на Святую Землю, где 23 сентября 2019 года посетил Иерусалимскую Патриархию и был принят Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III.

Во встрече также приняли участие начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук и клирик РДМ иеромонах Афанасий (Букин).

Митрополит Иларион передал Его Блаженству братские благопожелания Предстоятеля Русской Православной Церкви. В ходе беседы обсуждались вопросы развития братских связей между двумя Поместными Церквами. Блаженнейший Патриарх Феофил рассказал владыке Илариону о продолжающихся работах по реставрации Храма Гроба Господня.

В свою очередь, владыка Иларион рассказал о ситуации на Украине.

В заключение встречи иерархи обменялись памятными дарами.

Затем владыка Иларион в сопровождении архиепископа Иерапольского Исидора, старшего хранителя Гроба Господня, поклонился Святому Гробу и месту Распятия Спасителя на Голгофе.

Русская линия

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Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Патриархами Антиохийским Иоанном и Иерусалимским Феофилом
На состоявшихся переговорах обсуждались двухсторонние отношения Поместных Церквей и межправославные проблемы...

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