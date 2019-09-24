На состоявшихся переговорах обсуждались двухсторонние отношения Поместных Церквей и межправославные проблемы…

Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Патриархами Антиохийским Иоанном и Иерусалимским Феофилом

22 сентября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в очередной раз встретился с Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Встреча произошла в городе Захле (Ливан), и в ходе переговоров митрополит Иларион передал Его Блаженству братские благопожелания Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Владыка Иларион и Патриарх Иоанн обсуждали вопросы развития двусторонних отношений между Антиохийским и Московским Патриархатами, а также темы общеправославного значения, среди которых в настоящее время главным является украинский вопрос.

Блаженнейший Патриарх Иоанн попросил передать Святейшему Патриарху Кириллу благодарность за поддержку, оказываемую Русской Православной Церковью христианам Ближнего Востока.

Из Ливана владыка Иларион направился на Святую Землю, где 23 сентября 2019 года посетил Иерусалимскую Патриархию и был принят Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III.

Во встрече также приняли участие начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук и клирик РДМ иеромонах Афанасий (Букин).

Митрополит Иларион передал Его Блаженству братские благопожелания Предстоятеля Русской Православной Церкви. В ходе беседы обсуждались вопросы развития братских связей между двумя Поместными Церквами. Блаженнейший Патриарх Феофил рассказал владыке Илариону о продолжающихся работах по реставрации Храма Гроба Господня.

В свою очередь, владыка Иларион рассказал о ситуации на Украине.

В заключение встречи иерархи обменялись памятными дарами.

Затем владыка Иларион в сопровождении архиепископа Иерапольского Исидора, старшего хранителя Гроба Господня, поклонился Святому Гробу и месту Распятия Спасителя на Голгофе.

Русская линия