Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2019

Хор детского приюта «Отрада» выступил с концертной программой в Дортмунде и Гамбурге

21−22 сентября 2019 года хор детского приюта «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском монастыре Калужской области посетил с концертной программой города Дортмунд и Гамбург, сообщает пресс-служба Берлинско-Германской епархии.

21 сентября хор выступил в храме в честь Живоначальной Троицы г. Дортмунда.

22 сентября воспитанницы приюта пели за Божественной литургией в храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Гамбурга. Богослужение совершил настоятель храма протоиерей Сергий Бабурин в сослужении протоиерея Дионисия Идевайна и протодиакона Виталия Садакова.

После Литургии в здании приходского духовно-культурного центра «Дом Чайковского» хоровой коллектив представил гамбургской аудитории интересную и яркую программу: классические хоровые произведения, народные песни, композиции на слова великих русских поэтов, воспевающие красоту родных мест, а также литургические песнопения. После концерта настоятельница монастыря игуменья Николая, сопровождавшая хор в поездке, поблагодарила слушателей за внимание и совместную молитву.

Выступление детского хора «Отрада», вошедшее в программу «Русские сезоны» в Германии, состоялось в рамках комплекса мероприятий «Дни духовной культуры России в Германии». Проект реализуется Министерством культуры России совместно с МИД России и Русской Православной Церковью.

Приют «Отрада» был основан в 1994 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при Свято-Никольском Черноостровском монастыре. Понимая важность разностороннего развития личности, руководство монастыря и приюта в 2000 году открыли на его базе хоровую и хореографическую студии. Творческий коллектив «Отрада» успешно гастролирует по городам России и Европы, участвуют в зарубежных фестивалях и концертах. В 2002 году коллектив был удостоен премии Фонда «Русское исполнительское искусство», а в 2006 году занял первое место на 18-м Международном фестивале православной музыки.

Русская линия

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Хор детского приюта «Отрада» выступил с концертной программой в Дортмунде и Гамбурге

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