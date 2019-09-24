Дональд Трамп заявил, что приостановит выделение средств украинским властям до тех пор, пока Евросоюз не начнёт выделять финансирование Украине…
Президент США Дональд Трамп, который всё своё президентство пытается заставить европейцев больше платить за НАТО, решил, что и в вопросе помощи Украине Европа также должна раскошелиться, а не делать вид, что её это не касается.
«Я приостановлю (выделение средств) снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?» — сказал Трамп на генассамблее ООН, передает РИА «Новости».
Американский лидер добавил, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США. И с этим нельзя не согласиться, ведь наряду с представителями США европейские политики также принимали активное участие в поддержке майдана в Киеве, а Украина территориально ближе к Европе, чем к США. Да и во время майдана в ЕС не скупились на обещания помощи новым украинским властям, однако их заявления во многом так и остались словами.
Вместе с тем, нельзя не обратить внимания, что ранее Дональд Трамп уже заявлял, что может остановить выделение финансовой помощи Украине. Правда, тогда он указывал на украинскую коррупцию. Параллельно с этим глава США по телефону связался с президентом Украины Зеленским и потребовал от него обратить внимание на компании своего конкурента в будущей президентской гонке Джо Байдена на Украине: не замешаны ли они в коррупционных схемах.
Такой намек и отказ в помощи должен был быть расценён в Киеве, как сигнал к действиям. Но подробности данного разговора утекли в прессу, что вызвало серьёзный скандал в США. Никаких действий со стороны украинских органов правопорядка в отношении компаний Байдена в этих условиях, очевидно, не последует. Но Трамп всё равно продолжает давить на Киев. Правда, теперь он сменил тактику и заявляет, что не станет помогать Украине, пока этого не будет делать Европа.