Президент США Дональд Трамп, который всё своё президентство пытается заставить европейцев больше платить за НАТО, решил, что и в вопросе помощи Украине Европа также должна раскошелиться, а не делать вид, что её это не касается.

«Я приостановлю (выделение средств) снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?» — сказал Трамп на генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

Американский лидер добавил, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США. И с этим нельзя не согласиться, ведь наряду с представителями США европейские политики также принимали активное участие в поддержке майдана в Киеве, а Украина территориально ближе к Европе, чем к США. Да и во время майдана в ЕС не скупились на обещания помощи новым украинским властям, однако их заявления во многом так и остались словами.

Вместе с тем, нельзя не обратить внимания, что ранее Дональд Трамп уже заявлял, что может остановить выделение финансовой помощи Украине. Правда, тогда он указывал на украинскую коррупцию. Параллельно с этим глава США по телефону связался с президентом Украины Зеленским и потребовал от него обратить внимание на компании своего конкурента в будущей президентской гонке Джо Байдена на Украине: не замешаны ли они в коррупционных схемах.

Такой намек и отказ в помощи должен был быть расценён в Киеве, как сигнал к действиям. Но подробности данного разговора утекли в прессу, что вызвало серьёзный скандал в США. Никаких действий со стороны украинских органов правопорядка в отношении компаний Байдена в этих условиях, очевидно, не последует. Но Трамп всё равно продолжает давить на Киев. Правда, теперь он сменил тактику и заявляет, что не станет помогать Украине, пока этого не будет делать Европа.

Русская линия