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Сводка новостей от 24 сентября 2019

В Верхотурье завершился 18-дневный Симеоновский крестный ход

24 сентября 2019 года 83 паломника, шествовавшие из Екатеринбурга в Верхотурье, достигли духовной столицы Урала и завершили Симеоновский крестный ход, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Ранним утром 24 сентября колона крестоходцев вышла из села Красногорского и, преодолев 30 км, в 14:00 торжественно вошла в Верхотурье. На подступах к городу паломников встретил наместник Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Иеромним (Миронов) и благословил шествие.

Симеоновский крестный ход также встретили вышедшие навстречу священнослужители верхотурских храмов и братия мужской обители.

Во врата Свято-Николаевского монастыря вошло уже почти 100 крестоходцев. По прибытии в обитель было совершено помазание паломников у мощей святого праведного Симеона.

«Общее число участников составило около 350 человек. При этом 50 паломников прошли весь 370-километровый путь полностью. Из них около 20 человек ранее уже ходили Симеоновским ходом, а 30 — новые, съехавшиеся со всех уголков страны, от Санкт-Петербурга до Барнаула, чтобы многодневными молитвами и подвигом крестохождения придать для себя новый духовный смысл наступающему ныне празднику перенесения мощей праведного Симеона», — рассказал организатор Симеоновского крестного хода, исполнительный директор Уральского православного патриотического общества во имя Николая Чудотворца Олег Викторович Морозов.

Олег Викторович отметил, что кроме уральцев, в Симеоновском крестном ходу приняли участие паломники из Киева, Крыма, Минска, Иркутска, Твери, Самары, Йошкар-Олы, Урая, Тюмени, Перми, Белгорода, Челябинска.

Напомним, Симеоновский крестный ход — один из самых продолжительных в стране. За 18 дней паломники преодолевают 370 километров и к дням святого Симеона достигают духовной столицы Урала, что принять участие в празднованиях. Крестный ход проходит по маршруту: Екатеринбург — Верхняя Пышма — Балтым — Мостовское — Колташи — Липовское — Глинское — Деево — Арамашево — Коптелово — Алапаевск — Верхняя Синячиха — Бубчиково — Мугай — Махнево — Меркушино — Усть-Салда — Красногорское — Верхотурье. Предыдущий крестный ход состоялся в 2015 году, объединив 300 участников.

Нынешнее молитвенное шествие началось 7 сентября 2019 года в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбурга и Верхотурского Кирилла и при поддержке Фонда святой Екатерины. Из Екатеринбурга вышли около 200 человек.

Добавим, что 25 сентября Русская Православная Церковь отмечает перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. 24 и 25 сентября в Верхотурье пройдут празднования памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Праздничные богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

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