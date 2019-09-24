Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2019

Концерт, посвященный памяти Царственных Страстотерпцев, пройдёт в московском храме

Концерт посвященный памяти Царственных Страстотерпцев пройдет 29 сентября 2019 г. в выставочном зале на территории московского храма преподобного Марона пустынника Сирийского (ул. Большая Якиманка, дом 32 А), сообщает Православие.Ru.

Это третий концерт литературно-музыкального цикла «Благослови Твоей молитвой», и он пройдет в рамках фотовыставки «Навстречу русскому Царю. Романовы: царское служение»

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения русских композиторов, стихи и песни Белого движения.

Начало концерта в 13.00. Вход свободный.

Русская линия

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