Греческий иерарх рассказал, что 7 членов Синода выступали за признание «ПЦУ», а 5 архиереев, среди которых и он сам, были против этого неканонического деяния…

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим, который до конца августа 2019 года был членом Постоянного Синода Элладской Православной Церкви, в специальном заявлении на портале Vima Orthodoxias подробно рассказал, как происходило обсуждение украинской проблемы на Синоде и почему этот вопрос в итоге было решено вынести на обсуждение Архиерейского Собора, сообщает РИА Новости.

Сам владыка Серафим выступает против признания украинских раскольников и считает, что самым мудрым решением было бы передать эту проблему на Всеправославный синаксис Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей. А пока же, считает архиерей, греческим клирикам и иерархам ни в коем случае не следует участвовать в совместных богослужениях и молитвах с представителями «ПЦУ».

Что же касается Синода, то митрополит Серафим отметил, что в течение почти всего синодального периода украинская тема была главной и важнейшей, что обсуждалась греческими архиереями. По его словам, на заседании в конце августа были рассмотрены вопросы, имеет ли Константинопольский Патриарх право провозгласить автокефалию только епархии Константинопольского трона или любой православной епископии, а также может ли он принять обращение иерархов только своей Патриархии или всей Православной Церкви. Это относилось к епископам, которые были решением Русской Православной Церкви извергнуты из сана и отлучены от церкви, как митрополит Филарет (Денисенко).

Обсуждалось также, не нарушил ли Патриарх Варфоломей требования и условия экклезиологии, предоставив «новую автокефалию» раскольникам, не имеющим рукоположения и преданным анафеме.

В итоге в ходе обсуждения на Синоде произошло разделение между митрополитами «новых земель» и находящихся в юрисдикции Элладской Архиепископии. Так называемые «новые земли» (Крит, Додеканесские острова и северная Греция с Салониками) — провинции Османской империи, присоединенные к Греции по итогам Балканской войны 1912 года — находятся под канонической юрисдикцией Константинопольского Патриархата, но участвуют в работе Элладской Православной Церкви, то есть фактически здесь церковное двоевластие.

«Уважаемые святые братья так называемых „новых земель“ и один уважаемый брат „старой Греции“ (то есть 7 из 12 членов Синода — РЛ) по этим вопросам высказались положительно, то есть что Вселенский Патриарх имеет право предоставления автокефалии на всём пространстве Православия, без ограничений, и следовательно, и в данном случае, а также что он обладает правом рассмотрения обращения к нему всех православных христиан», — пишет владыка Серафим.

По его словам, эти митрополиты не видят проблемы в предоставлении «автокефалии» раскольникам на Украине.

Владыка Серафим сообщил, что митрополиты «новых земель» получили в январе Патриаршие письма из Фанара, в которых содержался призыв согласиться с предоставлением во время празднования Богоявления Томоса автокефалии «новому предстоятелю Украинской церкви» и в которых говорилось, что в связи с этим не существует никаких канонических проблем.

«Оставшиеся пять митрополитов из „старой Греции“, и старейшие члены Постоянного Синода осторожно отнеслись к неограниченному праву Патриарха на предоставление автокефалии», — сообщил митрополит Серафим.

Кроме того, он лично возражал против предложения Постоянного Синода написать в информационном сообщении, что Константинопольский Патриарх имеет право предоставлять автокефалию, а Предстоятель Элладской Церкви — привилегию заниматься вопросом признания Церкви Украины.

Как заявил владыка Серафим, Константинопольский Патриарх не имел права принимать решение по Украине, находящейся под юрисдикцией Московского Патриархата более 300 лет. Такие дела рассматриваются только на Вселенском Соборе, подчеркнул архипастырь.

Что касается привилегии Архиепископа принимать решение по критически важному вопросу важнейшего значения, то «ни один, ни 12, а только Архиерейский Собор имеет полномочия решать» такие вопросы, указал митрополит Серафим. К чести Архиепископа Иеронима, он заявил, что не может принять столь большую ответственность и вынесет вопрос на Архиерейский Собор, сообщил владыка.

«Поспешное решение (украинского вопроса) под давлением светских деятелей, сильных мира сего, ради продвижения геополитических и геостратегических проектов, глубочайше разделило украинский народ, разделило Автокефальные Православные Церкви, поскольку все вместе они не согласны с неканоническим предоставлением автокефалии Украине, разделило Постоянный Священный Синод, разделило Святую Гору, разделит и Архиерейские Собор», — заключил владыка Серафим.

Русская линия