Никаких новых идей, как остановить реализацию этого проекта, президенты США и Польши выдвинуть так и не смогли…

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда провели переговоры в Нью-Йорке и обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 23 сентября, заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, сообщает «Немецкая волна».

«Оба президента согласились, что „Северный поток — 2“ — угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — подчёркивается в документе. При этом, что нового могут предложить Польша и США против этого проекта не сообщается. Как известно, Вашингтон уже давно пугает Германию возможными санкциями за строительство этого газопровода, но в Берлине до сих пор упорно отстаивают его реализацию.

Что же касается Польши, то мнение польских властей немцы, конечно, готовы учитывать, но идти на поводу у польских националистов точно не намерены. Поэтому можно быть уверенным, что обсуждение «Северного потока» на встрече было лишь дежурной вещью, о которой оба лидера не могли не сказать.

Как следует из документа, по итогам переговоров президенты также подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны. Кроме того, Трамп отметил «значительный прогресс», достигнутый по «соглашению о совместном базировании с Польшей».

Наконец, Трамп проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда. Это, пожалуй, и стало для Польши самой приятной и главной новостью.

Русская линия