26−27 сентября 2019 года состоится Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Самарскую митрополию, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В рамках визита 26 сентября Святейший Патриарх посетит Поволжский православный институт г. Тольятти, где состоится встреча Его Святейшества с преподавателями и студентами.

Вечером Святейший Владыка возглавит служение всенощного бдения в Спасо-Преображенском соборе г. Тольятти.

«На следующий день, 27 сентября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великое освящение Софийского собора города Самары и возглавит Божественную литургию, по завершении которой Предстоятель Русской Православной Церкви обратится к верующим с Первосвятительским словом», — сообщил В. Легойда.

«В завершение программы пребывания Патриарха Кирилла в Самарской митрополии состоится его встреча с губернатором Самарской области Д.И. Азаровым», — заключил врио руководителя Пресс-службы Патриарха.

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