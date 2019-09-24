Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2019

Святейший Патриарх Кирилл совершит визит в Самарскую митрополию

26−27 сентября 2019 года состоится Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Самарскую митрополию, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В рамках визита 26 сентября Святейший Патриарх посетит Поволжский православный институт г. Тольятти, где состоится встреча Его Святейшества с преподавателями и студентами.

Вечером Святейший Владыка возглавит служение всенощного бдения в Спасо-Преображенском соборе г. Тольятти.

«На следующий день, 27 сентября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великое освящение Софийского собора города Самары и возглавит Божественную литургию, по завершении которой Предстоятель Русской Православной Церкви обратится к верующим с Первосвятительским словом», — сообщил В. Легойда.

«В завершение программы пребывания Патриарха Кирилла в Самарской митрополии состоится его встреча с губернатором Самарской области Д.И. Азаровым», — заключил врио руководителя Пресс-службы Патриарха.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Патриархами Антиохийским Иоанном и Иерусалимским Феофилом
На состоявшихся переговорах обсуждались двухсторонние отношения Поместных Церквей и межправославные проблемы...

Судьба собора святой Екатерины в Екатеринбурге решится в канун Покрова Пресвятой Богородицы
Городская дума уральской столицы назначила опрос о площадке для строительства храма на 13 октября 2019 года...

Трампу надоело дразнить Россию поддержкой Украины, от которой Америка вообще ничего не получает
Президент США — прагматик, который не понимает, зачем Америке поддерживать Киев в ущерб отношениям с Москвой, считает Михаил Погребинский...

США пригрозили оставить Украину без помощи
Дональд Трамп заявил, что приостановит выделение средств украинским властям до тех пор, пока Евросоюз не начнёт выделять финансирование Украине...

Митрополит Кифирский Серафим: Синод Элладской Православной Церкви разделился по вопросу о ситуации на Украине. Разделится и Архиерейский Собор
Греческий иерарх рассказал, что 7 членов Синода выступали за признание «ПЦУ», а 5 архиереев, среди которых и он сам, были против этого неканонического деяния...

Трамп и Дуда выступили против «Северного потока — 2»
Никаких новых идей, как остановить реализацию этого проекта, президенты США и Польши выдвинуть так и не смогли...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем лидеров русских монархистов П.Н.Дурново и А.С.Вязигина...

Святейший Патриарх Кирилл совершит визит в Самарскую митрополию

В Троице-Сергиевой лавре открылась конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях»

Концерт, посвященный памяти Царственных Страстотерпцев, пройдёт в московском храме

В Верхотурье завершился 18-дневный Симеоновский крестный ход

Хор детского приюта «Отрада» выступил с концертной программой в Дортмунде и Гамбурге

В день памяти мученицы Татианы Гримблит председатель Синодального отдела по благотворительности совершил Литургию в храме Новомучеников и исповедников Российских в Бутове

В Ливане будет построен храм в русском стиле

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика