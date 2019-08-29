Михаил Погребинский: Разумков — приличный человек, без всякой антидонбассовской и антироссийской риторики. А с Горчаруком пока ничего не ясно

Верховная рада Украины нового созыва на своём первом заседании в четверг избрала своим спикером главу пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова и утвердила премьер-министром страны замглавы Офиса Президента Зеленского Алексея Гончарука, сообщает ТАСС.

Обращаясь перед голосованием к депутатам, Гончарук заявил, что считает главной задачей своего кабинета рост экономики Украины, что, по его словам, позволит решить и все остальные проблемы страны. Он признал, что новому правительству «будет очень непросто». «Вы все знаете наши проблемы: это и долги, которые достались нам в наследство, это и вдребезги разбитая инфраструктура, и война на востоке, — сказал Гончарук. — У нас до сих пор коррупция. Мы до сих пор не справились с тем, что, когда кто-то приходит к власти, он начинает что-то «пилить».

Ещё одной проблемой он назвал наличие контрабанды, которая, «должна исчезнуть уже до конца года». По его словам, перед новым правительством стоит самая важная задача — добиться экономического роста. «Нам нужно расти не по 2−3%, а минимум по 5−7%, — заявил Гончарук. — Это позволит нам постепенно приблизиться к уровню, который считается нормальным в мире».

Второе важное обстоятельство, считает Гончарук, это необходимость изменить отношение к Украине в мире. «Это про имидж, — уточнил он. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя. Это нужно сделать как можно быстрее, и основой для таких изменений должно стать взаимодействие с партнерами».

Гончарук анонсировал приезд в Киев миссии Международного валютного фонда в ближайшие несколько недель для обсуждения условий новой программы сотрудничества. Он уточнил, что новая программа будет рассчитана на три-четыре года.

Что касается ситуации на востоке Украины, то Гончарук подчеркнул, что «решение вопроса, в том числе и войны, он лично видит также в экономическом росте». При этом он считает важным одновременно повышать обороноспособность Украины. «С одной стороны, надо вооружить армию, с другой стороны — инвестировать в регионы, которые пострадали от войны. Нам нужно проанализировать, что мы должны сделать, и продемонстрировать, что мы достаточно сильное государство, чтобы враг не приходил на нашу землю», — пояснил Гончарук свою позицию.

Комментируя избрание Разумкова и Гончарука, украинский политолог Михаил Погребинский в интервью «Комсомольской правде» отметил, что «Разумков, конечно, контрастирует с предыдущим спикером Рады (Андреем Порубием, — Ред.), как день и ночь». «Разумков — приличный человек, без всякой антидонбассовской и антироссийской риторики. Пока, похоже, человек вполне европейского толка. Что касается Гончарука, то с ним пока ничего не ясно. Я никто толком не знает. Ему 35 лет, весь его опыт работы — в грантовых структурах и о его прямой связи с командой Зеленского или олигархами ничего неизвестно».

«Гончарук был за Порошенко даже, когда тот проиграл выборы. Понятно, что он такой типичный карьерист. Но, видимо, он человек, который признаёт старшего по званию и имеет большие амбиции. Для него премьерство — это настоящее счастье. И по всяким слухам и разговорам все свои действия Гончарук будет согласовывать с командой президента. Он не сторонник независимого правительства. И это скорее плюс. Власть сейчас в одних руках, ей не нужен конфликт внутри команды. Какого-то прорыва я не ожидаю, но это будет совсем иной тип парламента, такого у Украины ещё не было — это в основном новые люди, не связанные с коррупционными схемами. Поэтому есть маленькая надежда. Многие их обещания выглядят вполне симпатично. Но куда они идут, пока не ясно. Это будет понятно по их первым шагам».

«Большинство людей, которые связаны с социально-экономическим блоком, это стронники уменьшения роли государства, они будут выдвигать предложения о повышении пенсионного возраста, о продаже земли, о платном здравоохранении и образовании — это то, чего от них можно ожидать по предварительным прикидкам. Но, возможно, когда они займут свои должности, то станут более аккуратными в высказываниях», — отметил политолог.

Русская линия