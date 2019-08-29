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Сводка новостей от 29 августа 2019

Православные паломники прошли путем апостола Иакова

Православные паломники из нескольких стран мира совершили 19−24 августа совместное пешее паломничество Путем апостола Иакова (Camino de Santiago). Паломники из России, Португалии, Испании и США прошли португальскую часть маршрута — от города Порту до Галисии. В пути верующие читали Псалтирь.

По благословению митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония, Патриаршего экзарха Западной Европы, в паломничестве принял участие представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском игумен Арсений (Соколов), сообщает сайт Представительства Русской Православной Церкви при Антиохийской Православной Церкви.

Групповые пешие паломничества православных христиан в галисийский город Сантьяго-де-Компостела, где хранятся мощи апостола Иакова Зеведеева, совершаются ежегодно, начиная с 2002 года.

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Православные паломники прошли путем апостола Иакова

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