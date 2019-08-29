Георгиевский собор в Юрьеве-Польском Владимирской области восстановят на средства из федерального бюджета. Проект реставрации разработают по итогам экспертизы. Памятник древнерусского зодчества — белокаменный храм начала XIII века, переживший татаро-монгольское нашествие, — уже несколько лет находится в критическом состоянии.

Этих работ в Юрьеве-Польском ждали более 10 лет. Специалисты Института археологии РАН уже несколько дней исследуют Георгиевский собор. Плачевное состояние камня и фундамента вызывали серьезное опасение реставраторов, сообщает телеканал «Культура».

«В данный момент проходят археологические исследования работ внутри, в интерьере Георгиевского собора, и на территории», — рассказала глава Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея Светлана Борисова.

Первый транш от Минкульта составил 15 миллионов рублей. На эти средства проведут исследования. Окончательная стоимость реставрационных работ будет зависеть от текущего состояния собора. Специалисты уже дали предварительную оценку по нескольким шурфам. Они уверяют, что фундамент цел, а основная причина разрушения связана с инженерными конструкциями верхней части. Своды после обрушения в XV веке подверглись серьезной деформации. По нынешней кладке до сих пор можно легко определить границу этого обрушения. Кроме самого фундамента, в шурфах обнаружены погребения XVII—XVIII вв.еков.

«Ничего с ним не сделалось, очень хороший, глубокий и чудесный фундамент. Так что, с этой точки зрения, серьезных опасений нет», — говорит главный научный сотрудник Отдела средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Седов.

В 2015-м Георгиевский собор признан особо ценным объектом культурного наследия народов России, но не попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению искусствоведа Александра Морищука, это и есть главная причина нынешнего состояния храма. Попади он в список ЮНЕСКО — международные исследования, серьезное финансирование и защита ему были бы гарантированы. «Указывал на величие не только русского государства, но и оставлял свой след серьезный в архитектуре, еще раз повторяю, всей Европы», — отметил Александр Морищук.

Внутри собора сохранилась академическая живопись начала XIX века, она также требует реставрации. Библейские мотивы легко узнаваемы — «Тайная вечеря», изображающая сцену последней трапезы Христа со своими учениками

«Довольно неплохо сохранилась. Художники были, Ярославская художественная мастерская. Сделали обследование, взяли анализы, это подлежит восстановлению частично, но в общем очень много работы», — подчеркнул реставратор Вячеслав Родионов.

Сейчас музейщики ждут окончательных результатов исследований. От них зависит дальнейшее финансирование работ по восстановлению Георгиевского собора. При этом все специалисты сходятся во мнении: уникальный шедевр домонгольского периода Северо-Восточной Руси должен быть сохранен в первоначальном виде.

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