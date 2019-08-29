Настоятель храма Святой Троицы в Хохлах протоиерей Алексий Уминский в программе радио «Радонеж» «Рай истинный и ложный» прокомментировал дело православного общественного деятеля Николая Каклюгина, который в настоящее время арестован по подозрению в распространении наркотиков, сообщает Седмица.Ru.

Отец Алексий призвал к противостоянию злу, несправедливости и неправде о православном человеке, которого пытаются посадить в тюрьму за то, что он не совершал. «Ради спасения конкретного человека нам всем надо забыть имеющиеся разногласия и встать на защиту Николая Каклюгина», — сказал отец Алексий.

«Николай Каклюгин — занимается благороднейшим делом, реабилитацией наркозависимых. Человек, который старается помогать людям, попавшим в очень тяжёлые жизненные обстоятельства, получает „удар“ от правоохранительных органов. И это конечно вызывает оторопь. Это вызывает страх», — отметил священник.

«Есть сообщество людей, которое за своего вышли на улицы, которые своего не отдали. А вот мы православные сидим, и у нас не хватает энергии, чтобы возвысить свой голос для того, чтобы спасти своего брата из лап системы, которая просто его „закатывает в асфальт“. Мне кажется, что мы не должны только молиться. Сегодня этого мало. Сегодня не хватает нашего голоса. Сегодня не хватает нашего протеста против беззакония. Мы должны обличать дела тьмы», — призвал отец Алексий.

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