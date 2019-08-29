28 августа 2019 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает официальный сайт УПЦ.

В канун праздника Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил в этом соборе служение всенощного бдения.

За Литургией Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Нежинский и Прилукский Климент, архиепископ Бучанский Пантелеимон, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, епископ Дионисий (Константинов), епископ Васильковский Николай, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, епископ Барышевский Виктор, духовенство Лавры.

На малом входе Предстоятель Украинской Православной Церкви удостоил насельников Лавры богослужебных наград. Помощник благочинного архимандрит Стефан, глава Отдела информации и связей с общественностью архимандрит Иларион и протоиерей Сергий Ланцишко удостоены права ношения второго креста с украшениями; блюститель Ближних пещер иеромонах Иоанн возведен в сан архимандрита. Также были удостоены: иеромонах Мардарий и иеромонах Лука — права ношения креста с украшениями; иеромонах Филарет и иеромонах Симеон — права ношения палицы; иеромонахи Феодосий, Владимир, Лука, Ахила — права ношения наперсного креста; иеродиаконы Исаак, Анатолий, Кассиан и Никодим — права ношения двойного ораря.

После чтения Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди, в которой рассказал о святой жизни и Успении Пресвятой Богородицы. Особое внимание Предстоятель Украинской Православной Церкви обратил на смирение Девы Марии и важность этой добродетели в жизни каждого христианина.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве Православной Церкви.

За богослужением была совершена диаконская хиротония.

По окончании Литургии архипастыри, духовенство, прихожане Лавры и многочисленные паломники во главе с Блаженнейшим владыкой прошли крестным ходом вокруг Лавры от Успенского собора в Ближние пещеры. После молебна верующие были окроплены святой водой. Всем присутствовавшим на торжествах была предложена праздничная трапеза.

Вечером 28 августа Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Русская линия