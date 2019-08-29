Русская линия
Сводка новостей от 29 августа 2019

В праздник Успения Богородицы Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил престольные торжества в Киево-Печерской лавре

28 августа 2019 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает официальный сайт УПЦ.

В канун праздника Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил в этом соборе служение всенощного бдения.

За Литургией Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Нежинский и Прилукский Климент, архиепископ Бучанский Пантелеимон, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, епископ Дионисий (Константинов), епископ Васильковский Николай, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, епископ Барышевский Виктор, духовенство Лавры.

На малом входе Предстоятель Украинской Православной Церкви удостоил насельников Лавры богослужебных наград. Помощник благочинного архимандрит Стефан, глава Отдела информации и связей с общественностью архимандрит Иларион и протоиерей Сергий Ланцишко удостоены права ношения второго креста с украшениями; блюститель Ближних пещер иеромонах Иоанн возведен в сан архимандрита. Также были удостоены: иеромонах Мардарий и иеромонах Лука — права ношения креста с украшениями; иеромонах Филарет и иеромонах Симеон — права ношения палицы; иеромонахи Феодосий, Владимир, Лука, Ахила — права ношения наперсного креста; иеродиаконы Исаак, Анатолий, Кассиан и Никодим — права ношения двойного ораря.

После чтения Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди, в которой рассказал о святой жизни и Успении Пресвятой Богородицы. Особое внимание Предстоятель Украинской Православной Церкви обратил на смирение Девы Марии и важность этой добродетели в жизни каждого христианина.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве Православной Церкви.

За богослужением была совершена диаконская хиротония.

По окончании Литургии архипастыри, духовенство, прихожане Лавры и многочисленные паломники во главе с Блаженнейшим владыкой прошли крестным ходом вокруг Лавры от Успенского собора в Ближние пещеры. После молебна верующие были окроплены святой водой. Всем присутствовавшим на торжествах была предложена праздничная трапеза.

Вечером 28 августа Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Св. Синод Элладской Православной Церкви не стал признавать «ПЦУ»
Блаженнейший Архиепископ Афинский Иероним предложил обсудить этот вопрос на Архиерейском Соборе в октябре 2019 года...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Оксана Иванова — многодетная мать, близкий нам человек и искренняя христианка
Глава Екатеринбургской митрополии приехал в суд, где судят православную женщину за то, что она приняла участие в акции протеста против «креста Покраса»...

В Перми почтили память игумена Серафима (Кузнецова)
Отец Серафим спас от поругания и сохранил для всего православного мира мощи святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны...

Протоиерей Алексий Уминский: Дело Николая Каклюгина вызывает оторопь
В программе радио «Радонеж» священник обратил внимание на абсурдность обвинений православного активиста в торговле наркотиками...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем чудесное обретение Федоровской иконы Божией Матери, Торжество Пресвятой Богородицы (Порт-Артурская) и вспоминаем видного правого деятеля графа В.Ф.Доррера...

Святейший Патриарх Кирилл встретился с представителями хоккейного клуба ЦСКА

В подмосковном Клину пройдет всероссийский детский фестиваль «Белый цветок»

В Москве откроется фотовыставка, посвященная социальным проектам приходов новых храмов Москвы

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском готовят к реставрации

В московской горбольнице № 67 начались дни Святителя Луки Крымского

В праздник Успения Богородицы Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил престольные торжества в Киево-Печерской лавре

Православные паломники прошли путем апостола Иакова

В Северной столице стартуют дни сербской культуры

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика