Отец Серафим спас от поругания и сохранил для всего православного мира мощи святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны…

22 — 24 августа 2019 года по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в рамках духовно-просветительской программы XIV международной выставки «Православная Русь ─ 2019» в Перми прошла научно-практическая конференция «Скитоначальник Белогорского монастыря игумен Серафим (Кузнецов) в истории России и Русской Православной Церкви».

Имя игумена Серафима, инока высокой жизни, должно быть известно сегодня каждому христианину: именно он спас от поругания и сохранил для всего православного мира мощи святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Но это не единственная заслуга перед Матерью-Церковью и Отечеством. Верующим малоизвестно о его монашеском служении, об устроении Серафимо-Алексеевского скита Белогорского монастыря, о публикациях в «Голосе долга», в которых представлено наследие игумена о монашестве, о пребывании на Святой земле, где ему пришлось пережить горечь непонимания, клеветы и гонений.

В этом году также исполнилось 60 лет со дня кончины игумена Серафима (Кузнецова) (1875 — 1959), и пермская общественность решила обратиться к наследию выдающегося сына Пермской земли с тем, чтобы благодарно почтить его имя и осознать меру его подвига.

Нынешний год также год 155-летия со дня рождения святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны (1864 — 1918), 115-летия со дня рождения святого страстотерпца Цесаревича Алексия (1904 — 1918), 110-летия Первого Всероссийского монашеского съезда (1909), 100-летия оставления Белой армией Пермской губернии.

Доклады, прозвучавшие на конференции, убедительно показали прямую связь всех перечисленных дат и тем. Глубина затронутых вопросов, высокий уровень проработки материала, эмоциональная вовлеченность авторов не могли оставить равнодушными никого из участников конференции, организаторами которой выступили Пермская митрополия РПЦ, Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь, выставочное объединение «Пермская ярмарка», Фонд возрождения и развития традиций «Отчий дом», Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. М. А. Горького.

Помимо докладов в программу конференции были включены авторские показы тематических документальных фильмов: «Сила Духа» (реж. В. Маркелов), «Игумен Серафим» (реж. Д. Софьин и В. Дегтярников). Кульминацией событий конференции стал премьерный показ документального фильма «ИГУМЕН СЕРАФИМ. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ» (создательница — послушница Ксения Хайнбюхер, г. Москва).

Работа конференции сопровождалась выставкой раритетных изданий, книг и публикаций игумена Серафима (Кузнецова) из фондов Пермской краевой библиотеки им. А. М Горького. Организаторы конференции надеются, что Серафимовская конференция станет ежегодной.

Дмитрий Напара, специально для «Русской линии»