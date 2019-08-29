Блаженнейший Архиепископ Афинский Иероним предложил обсудить этот вопрос на Архиерейском Соборе в октябре 2019 года…

Священный Синод Элладской Православной Церкви принял решение перенести рассмотрение признания «ПЦУ» на Архиерейский Собор Элладской Церкви, который состоится в октябре 2019 года, сообщает греческое издание «Ромфея».

Соответствующее решение было принято 28 августа 2019 года во время очередного заседания Синода под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима, в ходе которого обсуждались рекомендации специальных комиссий по «украинскому вопросу».

В результате обсуждения, члены Синода признали «каноническое право Вселенского Патриарха предоставлять автокефалию, так же как и прерогативу Предстоятеля Элладской Церкви продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины», — говорится в информационном сообщении Элладской Церкви, которое приводит РИА Новости.

Вместе с тем, как сообщил РИА Новости церковный источник, в докладах обеих греческих комиссий были высказаны возражения против признания «новой украинской церкви». Одним из главных препятствий для этого стало то, что представители новосозданной структуры являются самосвятами и раскольниками, которые не имеют канонических хиротоний.

Агентство церковных новостей Romfea. gr сообщает, что обсуждение проходило в спокойной обстановке, все члены Синода высказали своё мнение и признали привилегию Архиепископа Афинского и всей Греции заниматься решением этого вопроса. Он, в свою очередь, отказался принимать решение самостоятельно и предложил вынести этот вопрос на Архиерейский Собор.

«Я не могу взять на себя один такую ответственность, я передам этот вопрос на Собор иерархии, чтобы он вынес решение по этой проблеме», — сказал глава Элладской Церкви.

Русская линия