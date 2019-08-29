26 августа 2019 года в городской клинической больнице № 67 Москвы открылся культурно-просветительский проект «Дни святителя Луки», в рамках которого можно узнать о жизни и служении выдающегося врача святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), а также посмотреть написанные им фотопортреты и рисунки, сообщает Фома.Ru.

В торжественном открытии проекта и одной из центральных его частей — выставки приняли участие десятки людей: представители Департамента здравоохранения Москвы, Префектуры СЗАО, администрации городского поселения Конаково, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, епископ Павлово-Посадский Фома, члены епархиальной Комиссии по больничном служению, представители Переяславкой епархии, сестричество в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, администрация и пациенты больницы, учащиеся медицинских учебных заведений Москвы и другие.

Открытие «Дней святителя Луки» началось с выступления известного квартета «Московская балалайка», под аккомпанемент которого выступила солистка государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной Наталья Кириллова.

Главврач горбольницы № 67, д.м.н., профессор Андрей Шкода отметил, что для него открытие «Дней святителя Луки» именно в больнице почетно и глубоко символично.

По его словам, многие врачи знают святителя Луку именно как талантливого хирурга, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, чьи книги и сегодня являются настольными для многих из них.

Андрей Шкода поблагодарил членов Оргкомитета за организацию «Дней святителя Луки» и вручил благодарности Ежелевой Юлии Константиновне, Шабуневичу Олегу Васильевичу, Петру Владимировичу и Татьяне Леонидове Засельским.

В свою очередь, митрополит Вологодский Игнатий рассказал, что сейчас активно обсуждается инициатива о строительстве на территории 67-й больницы храма-часовни в честь святителя Луки.

Владыка Игнатий добавил, что это стало бы большой помощью для людей, желающих в трудную минуту помолиться и попросить помощи и укрепления у Господа.

Со своей стороны, президент Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павел Карпухин рассказал, что глубоко почитает святителя Луку, принявшего священный сан в дни тяжелых гонений на Церковь.

Он пригласил всех осмотреть выставку фотопортретов и рисунков, написанных святителем Лукой, и рабочий стол святого, на котором представлены его труды и копии личных вещей.

Гости с интересом ознакомились с выставкой «Святитель Лука — подвиг, длинною в жизнь», рассказывающей о жизненном пути святителя.

Молебен в честь святителя Луки отслужил клирик храма Живоначальной Троицы в Хорошево священник Виталий Беспалко. Присутствующие приложились к образу святителя Луки и получили на память иконки святого.

Оргкомитет благодарен за совместную организацию проекта администрации горбольницы № 67, Центру культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского, храму святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) в Екатеринбурге, Всехсвятскому приходу Минска и мемориальному дому-музею архиепископа Луки в Тамбове.

Культурно-просветительский проект «Дни святителя Луки» проходит с 26 августа по 30 сентября 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44, корпус «А», 1 эт. (Городская клиническая больница № 67 им. Л. А. Ворохобова). Вход свободный.

Архиепископ Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) (1877−1961 гг.) — российский и советский хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Лауреат Сталинской премии I степени. Духовный писатель, доктор богословия. Стал жертвой репрессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года. В августе 2000 года причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

Русская линия