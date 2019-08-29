Русская линия
Сводка новостей от 29 августа 2019

В Северной столице стартуют дни сербской культуры

В Ленинградской области 2930 августа пройдут мероприятия в рамках «Дней сербской культуры». Об этом сообщает «47 канал» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Открытием культурного события станет международная научно-практическая конференция «К двум великим датам: 800-летию автокефалии Сербской Православной Церкви и 630-летию Косовской битвы». Она пройдет в областной универсальной научной библиотеке.

В мероприятии примет участие вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Сергей Перминов. Спикерами конференции будут являться представители Сербской академии наук и искусств, Философского университета в Баня-Луке (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), Университета в городе Ниш (Республика Сербия), Философского университета в Никшиче (Черногория), Белградского университета (Республика Сербия), Института русской литературы Российской Академии наук (Пушкинский дом), Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова, Института славяноведения РАН.

30 августа мероприятие продолжится в музее Гатчины, где будет организована конференция комитета по местному самоуправлению совместно с Гатчинской епархией Русской Православной Церкви.

Русская линия

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