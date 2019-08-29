|Сводка новостей от 29 августа 2019
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Св. Синод Элладской Православной Церкви не стал признавать «ПЦУ»
Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Оксана Иванова — многодетная мать, близкий нам человек и искренняя христианка
В Перми почтили память игумена Серафима (Кузнецова)
Протоиерей Алексий Уминский: Дело Николая Каклюгина вызывает оторопь
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл встретился с представителями хоккейного клуба ЦСКА
В подмосковном Клину пройдет всероссийский детский фестиваль «Белый цветок»
В Москве откроется фотовыставка, посвященная социальным проектам приходов новых храмов Москвы
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском готовят к реставрации
В московской горбольнице № 67 начались дни Святителя Луки Крымского
В праздник Успения Богородицы Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил престольные торжества в Киево-Печерской лавре
Православные паломники прошли путем апостола Иакова