31 августа рок-певица Ольга Кормухина проведет Первый всероссийский детский фестиваль «Белый цветок» в подмосковном Клину, сообщает Седмица.Ru. Первый «Белый цветок» открывает череду фестивалей, которые пройдут по историческим городам России. Девиз фестиваля — #добРОКаждому.

Фестиваль, построенный как арт-коллаборация, состоится на 4 площадках и продлится 10 часов. Все 20 000 человек станут активными участниками творческого процесса.

На игровой площадке будет «Творческая мастерская» с тематическими удовольствиями — мастер-классами: витражи, роспись пряников, мыловарение, рисование, глиняная игрушка и еще 20. Через игру дети познакомятся с искусством, литературой, наукой, музыкой.

В парке «Вальс цветов» — на уникальной сцене на воде — развернут коллаборацию для молодежи с участием киноактера Константина Крюкова, сценариста ситкомов Дениса Косякова и поэта Ирины Астаховой. Здесь будет не только молодежная масс-культура: блогинг, музыкальные и танцевальные направления, уличные, соцсети, — но и субкультуры: аниме, косплей, поэтический перфоманс. Изюминкой площадки в парке «Сестрорецкий» станет многочасовой танцевальный марафон, шоу «Клин в танцах» и встреча с хореографом Егором Дружининым.

Кульминация фестиваля — зажигательный рок-концерт на площади у Ледового дворца. Хэдлайнеры: Ольга Кормухина, Алексей Белов («Парк Горького»), Хелависа (фолк-рок-группа «Мельница»), стремительно набирающий популярность Сергей Сироткин, победитель проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова, белорусская рок-группа «Без паники». Вместе с легендами рока выступят молодые таланты, такие как победитель конкурса «Голос Детства» Иван Рогунов и победительница множества конкурсов Людмила Серебрякова.

— Наш «Белый цветок» соберет вместе несколько поколений, — говорит заслуженная артистка России Ольга Кормухина. — Царская семья проводила такой фестиваль, чтобы решить главную проблему того времени, заболевание туберкулезом. Мы же решаем главную проблему нашего времени — разобщенность и равнодушие. Каждый сможет зажечь свой лучик добра и осветить тех, кому совсем рядом нужна помощь, тепло, участие.

По окончании Первого фестиваля дети высадят белые цветы в парке у Царской часовни, которую построила Ольга Кормухина. Белые цветы дети привезут со всей России. И передадут эстафету дальше, в те города, где будет проходить фестиваль «Белый цветок».

На фестивале можно будет купить оригинальный альбом Ольги Кормухиной и сувенирные майки — все средства от продажи пойдут на восстановление храма на Вологодчине, где снимался клип легендарной песни «Путь».

Вход бесплатный: фестиваль состоится при поддержке правительства Московской области.

Проезд: от Ленинградского вокзала Москвы электрички до Клина отходят каждые 5−10 минут, время в пути на «Ласточке» — 53 минуты.

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