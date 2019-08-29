Глава Екатеринбургской митрополии приехал в суд, где судят православную женщину за то, что она приняла участие в акции протеста против «креста Покраса»…

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл приехал сегодня в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, чтобы поддержать верующую многодетную мать Оксану Иванову, в отношении которой рассматривается административный протокол за несанкционированный пикет против работы Покраса Лампаса в виде изображения креста на земле.

«Дело в отношении Оксаны Ивановой для православной общественности стало неожиданностью. Оксана — добрый, православный человек, мама шестерых детей. Непонятно, почему в отношении неё предприняты такие меры. Митрополит Кирилл там, потому что очень не хотелось бы, чтобы совершилась какая-то несправедливость по отношению к многодетной матери», — заявили Интерфакс в Екатеринбургской епархии.

Сам владыка Кирилл в интервью порталу Znak.com назвал Оксану Иванову законопослушной верующей христианкой, которая при этом не смогла пройти мимо осквернения Креста Господня. «Для нас она близкий человек, искренняя христианка. Конечно, закон соблюдать надо, он для всех один. Но когда речь идёт об оскорблении веры, тут для верующего человека осквернение креста Господня более важная вещь», — сказал архипастырь.

Сегодня Оксану Иванову задержали и доставили в отделение полиции сотрудники правоохранительных органов. Протокол на женщину составили за акцию «Не растопчи любовь», участие в которой она приняла в минувшее воскресенье на площади Первой Пятилетки, где находится изображение креста в исполнении Покраса Лампаса. Верующие Екатеринбургской епархии активно выступают против этого изображения, указывая, что нельзя изображать на земле крест.

Работа Покраса Лампаса появилась на площади Первой Пятилетки на Уралмаше во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия», который ежегодно проводится в Екатеринбурге. Она представляет собой фрагмент манифеста Малевича — крест на красном фоне с черной обводкой. Несмотря на то, что площадка для этого стрит-арта была утверждена мэрией уральской столицы, после фестиваля коммунальные службы положили на части произведения асфальт.

Глава Орджоникидзевского района объяснял инцидент рассогласованностью — дорожный ремонт на площади был запланирован, но точная его дата не была утверждена. После того как Покрас Лампас заявил, что будет восстанавливать данную работу, против неё стали выступать представители православного сообщества.

По итогам заседания Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вернул в полицию административное дело против Оксаны Ивановой «для устранения недостатков», сообщает Интерфакс.

По словам иерея Виктора Явича, который выступал в качестве защитника Ивановой, не доказано, что женщина была организатором акции. «Не установлен субъект, не доказано, что Иванова была организатором незаконного собрания, и вообще событие не установлено. То есть не установлены все обстоятельства, которые могли быть основанием для вынесения судебного акта. Поэтому материалы были возвращены в отдел полиции», — отметил отце Виктор, добавив, что Оксана Иванова была задержана незаконно.

Русская линия