Русская линия
Сводка новостей от 29 августа 2019

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Оксана Иванова — многодетная мать, близкий нам человек и искренняя христианка
Глава Екатеринбургской митрополии приехал в суд, где судят православную женщину за то, что она приняла участие в акции протеста против «креста Покраса»…

Митрополит Екатеринбургский Кирилл и Оксана Иванова в судеМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл приехал сегодня в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, чтобы поддержать верующую многодетную мать Оксану Иванову, в отношении которой рассматривается административный протокол за несанкционированный пикет против работы Покраса Лампаса в виде изображения креста на земле.

«Дело в отношении Оксаны Ивановой для православной общественности стало неожиданностью. Оксана — добрый, православный человек, мама шестерых детей. Непонятно, почему в отношении неё предприняты такие меры. Митрополит Кирилл там, потому что очень не хотелось бы, чтобы совершилась какая-то несправедливость по отношению к многодетной матери», — заявили Интерфакс в Екатеринбургской епархии.

Сам владыка Кирилл в интервью порталу Znak.com назвал Оксану Иванову законопослушной верующей христианкой, которая при этом не смогла пройти мимо осквернения Креста Господня. «Для нас она близкий человек, искренняя христианка. Конечно, закон соблюдать надо, он для всех один. Но когда речь идёт об оскорблении веры, тут для верующего человека осквернение креста Господня более важная вещь», — сказал архипастырь.

Сегодня Оксану Иванову задержали и доставили в отделение полиции сотрудники правоохранительных органов. Протокол на женщину составили за акцию «Не растопчи любовь», участие в которой она приняла в минувшее воскресенье на площади Первой Пятилетки, где находится изображение креста в исполнении Покраса Лампаса. Верующие Екатеринбургской епархии активно выступают против этого изображения, указывая, что нельзя изображать на земле крест.

Работа Покраса Лампаса появилась на площади Первой Пятилетки на Уралмаше во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия», который ежегодно проводится в Екатеринбурге. Она представляет собой фрагмент манифеста Малевича — крест на красном фоне с черной обводкой. Несмотря на то, что площадка для этого стрит-арта была утверждена мэрией уральской столицы, после фестиваля коммунальные службы положили на части произведения асфальт.

Глава Орджоникидзевского района объяснял инцидент рассогласованностью — дорожный ремонт на площади был запланирован, но точная его дата не была утверждена. После того как Покрас Лампас заявил, что будет восстанавливать данную работу, против неё стали выступать представители православного сообщества.

По итогам заседания Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вернул в полицию административное дело против Оксаны Ивановой «для устранения недостатков», сообщает Интерфакс.

По словам иерея Виктора Явича, который выступал в качестве защитника Ивановой, не доказано, что женщина была организатором акции. «Не установлен субъект, не доказано, что Иванова была организатором незаконного собрания, и вообще событие не установлено. То есть не установлены все обстоятельства, которые могли быть основанием для вынесения судебного акта. Поэтому материалы были возвращены в отдел полиции», — отметил отце Виктор, добавив, что Оксана Иванова была задержана незаконно.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Св. Синод Элладской Православной Церкви не стал признавать «ПЦУ»
Блаженнейший Архиепископ Афинский Иероним предложил обсудить этот вопрос на Архиерейском Соборе в октябре 2019 года...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Оксана Иванова — многодетная мать, близкий нам человек и искренняя христианка
Глава Екатеринбургской митрополии приехал в суд, где судят православную женщину за то, что она приняла участие в акции протеста против «креста Покраса»...

В Перми почтили память игумена Серафима (Кузнецова)
Отец Серафим спас от поругания и сохранил для всего православного мира мощи святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны...

Протоиерей Алексий Уминский: Дело Николая Каклюгина вызывает оторопь
В программе радио «Радонеж» священник обратил внимание на абсурдность обвинений православного активиста в торговле наркотиками...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем чудесное обретение Федоровской иконы Божией Матери, Торжество Пресвятой Богородицы (Порт-Артурская) и вспоминаем видного правого деятеля графа В.Ф.Доррера...

Святейший Патриарх Кирилл встретился с представителями хоккейного клуба ЦСКА

В подмосковном Клину пройдет всероссийский детский фестиваль «Белый цветок»

В Москве откроется фотовыставка, посвященная социальным проектам приходов новых храмов Москвы

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском готовят к реставрации

В московской горбольнице № 67 начались дни Святителя Луки Крымского

В праздник Успения Богородицы Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил престольные торжества в Киево-Печерской лавре

Православные паломники прошли путем апостола Иакова

В Северной столице стартуют дни сербской культуры

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика