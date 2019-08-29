4 сентября 2019 года в 12.00 на Гоголевском бульваре состоится открытие фотовыставки «Помогая другому — помогаешь себе». Экспозиция под открытым небом посвящена социальным проектам новых приходов, входящих в Программу строительства православных храмов в Москве, сообщает Епархия города Москвы.

Организаторы выставки — Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата.

В церемонии открытия выставки примут участие председатель Финансово-хозяйственного управления митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, и.о. первого заместителя председателя ФХУ епископ Бронницкий Фома и руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков.

Фотографии, представленные в экспозиции, расскажут о буднях прихожан новых храмов и об их служении людям.

Всего на выставке будет представлено 16 стендов с фотографиями. Это лучшие фотоработы, отобранные по итогам конкурса, прошедшего в январе-июле 2019 года.

Ежегодная выставка фоторабот, созданных прихожанами новых храмов Москвы, знакомит москвичей и гостей столицы с основными направлениями деятельности православных общин.

По мнению В.И. Сучкова, «благодаря Программе строительства храмов православные жители Москвы всех возрастов получают возможность духовного развития, нравственного совершенствования, приобретают опыт служения ближнему, что помогает человеку становиться лучше». «Именно поэтому тема выставки 2019 года звучит так: „Помогая другому — помогаешь себе“», — добавил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы.

Выставка продлится до 30 сентября.

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