28 августа 2019 года, по завершении вечернего богослужения, в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с представителями хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Во встрече участвовали главный тренер хоккейного клуба ЦСКА И.В. Никитин, капитан, центральный нападающий хоккейной команды ЦСКА С.В. Андронов, другие хоккеисты, их жены и дети.

Игроки команды продемонстрировали Его Святейшеству Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги, завоеванный ЦСКА в сезоне 2018−2019 гг. Этот переходящий приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с сезона 2008−2009 гг., назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

«Быть чемпионом — это означает иметь очень большой авторитет, особенно среди молодежи, среди любителей спорта. А в нашей стране все любят хоккей, все очень ценят игру, поэтому, когда вы выигрываете, когда замечательно делаете свою работу, это оказывает доброе воздействие на наш народ», — отметил Святейший Патриарх Кирилл, приветствуя хоккеистов.

«Наши спортсмены в большинстве, все-таки, люди верующие», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Желаю вам успеха, благословения на вашу семейную жизнь, на воспитание ваших детей, очень рад, что сегодня вижу вас», — добавил Святейший Владыка и вручил хоккеистам и членам их семей Владимирские иконы Божией Матери.

Хоккеисты поздравили Святейшего Патриарха с праздником Успения Пресвятой Богородицы. От имени присутствующих к Его Святейшеству обратился С.В. Андронов, поблагодаривший Святейшего Владыку за внимание к спортсменам и развитию спорта.

В ответном слове Предстоятель Русской Церкви сказал: «Спортсмены, особенно чемпионы, люди узнаваемые. Они являются, конечно, кумирами для молодежи. И когда молодежь, которая сейчас подвергается очень сильным негативным влияниям с разных сторон, вдруг опознает в вас православных христиан, то это, я думаю, это им очень полезно для души. Поэтому в каком-то смысле ваша вера, ваша жизненная позиция — это тоже проповедь Слова Божия».

Отдельно Святейший Владыка обратился к женам спортсменов: «Дай вам Бог здоровья, сил. От погоды в доме зависят успехи на ледовой арене, поэтому дома все должно быть правильно и хорошо».

В завершение встречи Святейший Патриарх пожелал гостям благополучия, чтобы Господь хранил их от всякого зла, укрепляя физические и духовные силы для достижения спортивных побед и успехов во всех сферах жизни.

Русская линия