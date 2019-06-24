Русская линия
Сводка новостей от 24 июня 2019

Эдуар Филипп: Санкции против России могут быть отменены в любой момент
Премьер Франции заявил, что антироссийские санкции — вещь временная, и это необходимо учитывать при выстраивании российско-французских отношений…

Эдуар ФилиппПредседатель правительства России Дмитрий Медведев провёл конструктивные переговоры с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, по итогам которых глава французского правительства сделал ряд обнадёживающих заявления, сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в Гавре. Премьер Франции отметил «особенную связь» города с Санкт-Петербургом, в котором вырос Медведев. Глава российского правительства в ответ поблагодарил Филиппа за то, что переговоры начинаются «в таком красивом месте».

В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.

«Во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог с Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности», — подчеркнул французский премьер.

Он добавил, что французские предприятия привержены российскому рынку и России.

Для отмены санкций Филипп призвал Россию использовать шанс на выполнения Минских договоренностей, который появился после избрания нового президента Украины. Он отметил, что «Франция и Германия пользуются этой возможностью активно» и «настроены на то, чтобы продвигать ситуацию в позитивном русле благодаря работе «нормандской четверки».

В ответ Медведев заявил, что новое руководство Украины пока никак себя не проявило. «Но, во всяком случае, как минимум не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги, восстановить правильное понимание Минского процесса, использовать наиболее удачные элементы «нормандского формата», — сказал российский премьер.

Русская линия

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