Русская линия
Сводка новостей от 24 июня 2019

В столице Ставропольского края встретили главную икону Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный»

21 июня 2019 года главная икона Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» была доставлена в собор святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя, сообщает сайт Ставропольской епархии.

На территории собора святыню встречали митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, духовенство Ставропольской епархии, глава краевой столицы Андрей Джатдоев, ктитор Владимирского собора, генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, руководители воинских подразделений, многочисленные военнослужащие и миряне.

Обращаясь к журналистам, владыка Кирилл призвал жителей и гостей Ставрополя приложиться к образу и помолиться в храме. «Сегодня чудный, святой день для нашего города и всех воинских частей ставропольского гарнизона. К нам прибыл главный образ главного собора Министерства обороны России. Господь во всем помогает нам. Мы, несмотря ни на что, сегодня развиваем страну. Ежегодно строятся тысячи храмов, развиваются Вооруженные силы. Слава Богу, что мы хотим и можем строить величественные храмы. С праздником!» — сказал глава Ставропольской митрополии.

После встречи иконы в соборе началась Божественная литургия. Богослужение совершил митрополит Кирилл в сослужении многочисленного духовенства.

В храме молились военнослужащие, казаки и жители города. Богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской митрополии.

По окончании Литургии правящий архиерей совершил молебен перед принесенной святыней.

В завершение праздничного богослужения митрополит Кирилл произнес проповедь, в которой рассказал о прибывшей в краевую столицу иконе. Глава Ставропольской митрополии наградил руководителей воинских подразделений медалями «Ставропольский крест» III степени и архиерейскими грамотами.

В Ставрополе образу «Спас Нерукотворный» можно поклониться во Владимирском соборе до 4 июля.

Главная икона Вооруженных сил РФ ранее была принесена в Севастополь, Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Волгоград. В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне образ будет принесен в главный храм Вооруженных сил России, который сооружается в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Русская линия

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