В Корецком ставропигиальном монастыре прошли торжества в честь Корецкой иконы Божией Матери «Споручница грешных»

20 июня 2019 года в Свято-Троицком Корецком ставропигиальном женском монастыре прошли торжества по случаю празднования чудотворной Корецкой иконе Божией Матери, именуемой «Споручница грешных» (переходящее празднование в четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице), сообщает Патриархия.ru.

Всенощное бдение с акафистом возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергсий. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Фастовский Дамиан, епископ Дубенский Пимен, сонм духовенства. Всю ночь перед чудотворным образом совершалось молебное пение с чтением акафистов.

В день праздника в Корецкой обители были совершены четыре Божественных литургии, за которыми пели воспитанницы Корецкого регентско-катехизаторского духовного училища, два сестринских хора и хор Почаевской духовной семинарии.

Перед поздней Литургией по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в обитель прибыл наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский Парамон.

Позднюю Божественную литургию возглавил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, архиепископ Фастовский Дамиан, епископ Шумский Иов, епископ Волынский и Луцкий Нафанаил, епископ Сергиево-Посадский Парамон, епископ Дубенский Пимен.

За Литургией молились: митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, настоятельница Корецкого монастыря игумения Рафаила (Хильчук), настоятельница Дерманского Свято-Троицкого женского монастыря игумения Вероника (Зощук), насельницы обители, гости и множество паломников.

Проповедь после чтения Евангелия проповедь произнес митрополит Антоний.

В завершение богослужения состоялся праздничный крестный ход с обнесением Корецкой иконы Божией Матери «Споручница грешных» вокруг храма.

По окончании крестного хода митрополит Антоний передал благословение Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и поздравил всех собравшихся с праздником.

Епископ Парамон зачитал поздравление Святейшего Патриарха Кирилла.

Настоятельница монастыря игумения Рафаила выразила благодарность Его Святейшеству за оказанное высокое внимание и поздравление с праздником.

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