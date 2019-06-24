Православие.Ru" class="post_img" src="/images/auto/32939.jpg" style="float: right; margin: 4px 10px; width: 200px;" />Митрополит Лимасольский Афанасий, известный в православном мире своими добрыми советами и статьями, дал разъяснения, почему он отказался подписывать постановление Синода Кипрской Православной Церкви, касающееся ситуации на Украине. В данном постановлении, в целом, высказывалась поддержка УПЦ, и указывалось на недействительность епископских хиротоний представителей УПЦ КП и УАПЦ.

«Это правда. Я не стал подписывать заявление Синода Кипрской Церкви, потому что был не согласен с некоторыми местами в тексте. Конечно же, большинство членов Синода приняли этот текст, и это стало отражением позиции Церкви Кипра. Этот текст был направлен на поддержание порядка в Церкви. Но лично у меня есть некоторые сомнения относительно определенных мест этого текста», — заявил владыка Афанасий в интервью, текст которого опубликован на официальном сайте УПЦ.

На замечание, что некоторые представители «ПЦУ» под руководством Епифания Думенко трактовали этот поступок таким образом, что якобы этим кипрский архипастырь хотел их поддержать, митрополит Афанасий со смехом ответил:

«С точностью до наоборот. Я хотел, чтобы текст был более чётким и ясным, и выражал поддержку Митрополиту Онуфрию и некоторые другие моменты. Конечно же, я с уважением принимаю мнение Архиепископа и других членов Синода о том, что мы должны иметь нейтральную позицию ради возможности стать посредниками между Константинополем и Москвой. С этой точки зрения это для меня в какой-то мере является приемлемым, но я предпочел бы, чтобы Синод Кипрской Церкви выразил четкую и однозначную позицию, потому что данный текст, обнародовала Кипрская Церковь, каждый может трактовать на свое усмотрение: как «за», так и «против».

И соответственно, что так оно и происходит. Я приведу вам для лучшего понимания один пример. Первый параграф гласит: каждая нация имеет право с получением национальной независимости претендовать также и на церковную автокефалию. Если мы это примем, как правило, то каждая страна будет создавать свою автокефальную Церковь. Я приведу вам один простой пример: Антиохийский патриархат духовно окормляет много стран: Арабские Эмираты, Ливан, Сирию и другие. Согласно этой логики нужно Ливана иметь автокефалию, и другие страны также получили бы церковную автокефалию.

То же самое и Александрийский патриархат: под его руководством много стран Африки. По этой логике и Кения тогда должна быть автокефальной, и Мозамбик и Танзания. Это же всё отдельные страны и отдельные национальности. Если мы эту логику применим ко всем, то это будет мозаика из автокефалий. Это не имеет логики. Делая что-то, мы прежде всего должны думать о последствиях, сознавая сильные и слабые места каждой отдельной Церкви. Разве мы не видим, что наши российские братья относятся к Киеву как к купели крещения Руси?"

Что касается позиции митрополита Афанасия по ситуации на Украине, то владыка пояснил:

«Послушайте, как эпилог всего того, что мы сейчас обсуждали, выскажу вам свое личное мнение. Я так чувствую и верю, но могу ошибаться.

Я считаю, что Митрополит Киевский Онуфрий является каноническим Предстоятелем Украинской Православной Церкви. Я хочу попросить всех православных братьев в Украине, чтобы они находились под омофором Митрополита Онуфрия, чтобы они поддержали свою Церковь, чтобы они остались верны Православной вере. Я понимаю, что они проходят через большие искушения. Нам очень жаль, и мы приносим извинения за то, что каждый из нас в какой-то мере стал причиной этих искушений, но мы молимся, чтобы Господь помог пройти через эти искушения. Я могу сказать также следующее. Меня очень впечатляет, и я очень восхищаюсь тем, как Митрополит Киевский Онуфрий воспринял этот кризис: с большим спокойствием, с большим достоинством, малослівно, с малым количеством заявлений и со многими молитвами. Мы не хотим никого обвинить. Мы уважаем и любим наш Вселенский патриархат. Мы не хотим огорчать Патриарха Варфоломея. Мы также уважаем и любим Патриарха Московского Кирилла. Мы все братья, мы все являемся одним телом, православными христианами. Это искушение. Нужно вознести молитвы, и она пройдет. Это и есть сущность данного вопроса.

Мы не станем победителями, если будем стрелять друг в друга. Мы станем победителями, если смиренно возведем молитвы, и будем просить Бога, чтобы свершилась Его святая воля".

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